Idol J-pop Kago Ai es involucrada en escándalo de drogas

La idol japonesa Kago Ai se reaccionó sorprendida a la vinculación de su nombre a la de una serie de estrellas J-pop acusadas de consumir drogas.

Según declaraciones recogidas por el portal Yahoo Japan, la exintegrante de Morning Musume fue vinculada por las declaraciones de un periodista que investigaba el consumo de drogas en estrellas japonesas y que llevó al arresto del cantante y actor Pierre Taki (52) líder del grupo techno Denki Groove, el ex KAT-TUN Junnosuke Taguchi (34) y la modelo Erika Sawajiri (33).

"Es cierto que se ha rumoreado que el ‘A’ estaba usando marihuana. [Esta persona] sin ningún trabajo notable reciente puede haber entrado en contacto con drogas ilegales”, declara la fuente citada por Yahoo Japan, quien además brinda pistas de quien podría ser esta estrella.

“‘A’ está actualmente en sus 30 años. Activo como miembro de un grupo idol nacional desde su adolescencia. También ha participado en la batalla de canto rojo y blanco de NHK […] Era un personaje molesto mientras estaba en el grupo, e incluso después de que se fue [...] Ahora está casada y tiene hijos".

Ante estas aseveraciones las redes sociales asiáticas se llenaron de comentarios aduciendo que el perfil descrito se asemeja mucho al de la cantante Ai Kago, de 31 años, quien tras su salida de Morning Musume en 2003, formó parte de los grupos MiniMoni, el dúo "W (Double You) y Girls Beat!!

Junto a "Nono" (Nozomi Tsuji) formó el dúo J-Pop "W (Double You).

Kago Ai estuvo involucrada en un escándalo cuando fue descubierta fumando en un restaurante lo que valió que sus proyectos y conciertos con W fueran cancelados. Actualmente está casada dos hijos.

En ese contexto, la cantante utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje el 17 de enero del 2020, negando ser ella la persona a la que se refiere la nota periodística.

“Estoy sorprendida de que haya un artículo que me sugiera. No tengo nada que ver con eso, así que decidí dejarlo ahí, pero dejaré mis palabras en Internet para mi familia y todo sepan que esa no soy yo".