X1: Han Seung Woo estrena cuenta de Instagram para alegría de ONE IT

X1 ya no existe más como grupo; sin embargo, el fandom ONE IT ha encontrado un motivo para celebrar, puesto que el exlíder Han Seung Woo acaba de inaugurar su cuenta personal en Instagram.

El 17 de enero KST la Play M Entertainment, agencia que representa a este idol de 26 años quien aún es integrante del grupo K-pop VICTON, sorprendió a sus fans al anunciar que este había abierto su espacio en la referida red social.

La referida compañía usó su cuenta oficial de Twitter para compartir la reciente creada página de Han Seung Woo.

Como era de esperar gracias a la popularidad que alcanzó el idol como integrante líder de X1, puesto que alcanzó por el desempeño que mostró en el famoso y controversial programa de supervivencia que vio nacer al grupo, PRODUCE X 101, la publicación llegó a más 10 mil personas.

Por su parte, el exlíder saludó al fandom ONE IT y a Alice, sus fans de VICTON, y realizando su primera publicación, la cual consistió en una foto en la que cubría una parte de su rostro.

Esta fue acompañada del siguiente mensaje: “Hola, soy Han Seung-woo. ¡Cuánto tiempo sin verte! Te extrañé mucho”.

Pese a que no se dejó ver por completo en la imagen, esta fue suficiente para hacer feliz a sus fans, quienes no dejaron de comentar lo bien que se veía y lo mucho que le habían sentido la temprana disolución de X1.