La carta de Taeyeon que preocupa a sus fans. La cantante de Kpop sorprendió a sus fanáticos al presentar en medio de su concierto una carta dirigida a ellos.

Lejos de alegrar a sus seguidores, la cantante de Girls Generation ha preocupado a los suyos. Muchos se encuentran preocupados por su salud mental, ya que padece de depresión.

Como se sabe, Taeyeon se encuentra en medio de una serie de conciertos de su gira“The Unseen” y luego de recibir la visita de sus compañeras de SNSD todos sus fans pensaban que ya se encontraba anímicamente mejor, pero tal parece de que no.

Esta fue la carta de la idol de Kpop a sus fans:

"Perdí mucho sueño. Y todo lo que pude exhalar fueron profundos suspiros. No había mucho más que decir en voz alta. Mi cuerpo estaba cansado, mi alma estaba cansada. Eso me hizo callar.

Y eso me preocupó. Me expreso cantando ... pero ¿y si ya no puedo hacer eso? ¿Qué pasa si ya no puedo reunir la energía para sacar mis canciones? Estoy tan cansado. Estoy tan cansado. Solo quiero llorar.

Sin embargo, aquí estoy cantando y actuando para los fanáticos nuevamente. Sí, no me queda mucha energía. Pero esto me devuelve la vida. Así es como me levanto desde abajo de nuevo. Mi amado personal y admiradores. Mi gente que está aquí conmigo...

Tu presencia aquí conmigo esta noche significa todo para mí. Hoy, todo lo que quería hacer era cantar para ti y cantar para mí. Muchas gracias por pasar por todo eso. De Taeyeon"

Taeyeon carta

El pasado 15 de enero, Taeyeon estrenó su tema “Dear me” en YouTube y ha tenido gran aceptación entre sus los fans de Kpop. La canción se coloca en los primeros puestos.