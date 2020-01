Choi Gun Hee, segundo hermano de la desaparecida cantante Sulli, denunció a través de su cuenta de Instagram que su padre intentaría quedarse con la herencia de la ex integrante del grupo K-pop, F(x).

El hermano de Sulli publicó el 18 de enero la captura de pantalla de un mensaje que su padre envió a un conocido.

El texto del screenshot indica que el padre de Choi Jin Ri había discutido con otro familiar (algunas traducciones señalan qué es la abuela de Sulli y otras su madre) sobre cuál uso darle a la fortuna de la cantante.

“[…] Nuestras posesiones no son nuestras, se usan según la voluntad de Dios. Mi hija ha regresado a la eternidad antes de tiempo, ha dejado sus posesiones en este mundo. Ayer, mi madre y yo, que nos habíamos convertido en extraños, tuvimos una discusión telefónica sobre la herencia. Quiero que la preciosa propiedad que mi hija dejó atrás se use bien de acuerdo con la voluntad de Dios, mi hija en el cielo estará feliz por eso”.

Sulli con su padre y hermanos en una fotografía para el recuerdo.

Ante esto, el hermano de Sulli (identificado en Instagram como K.D. Bomb) se mostró opositor a que su padre acceda a la fortuna de 5 mil millones de wones (aproximadamente 4,305 millones de dólares), que dejó la cantante y actriz.

En su reclamo Choi Gun Hee señala que su padre no se interesó por visitar la tumba de Sulli y que desde hace tiempo vienen viviendo como desconocidos.

“Quería mantener alejada la tristeza de mi hermana, pero la persona a la que llamamos mi padre podía mencionar problemas familiares. Ni siquiera visita la tumba de una niña ni una vez? Si somos extraños, mejor, viva como extraños".

Primera publicación del hermano de Sulli en Instagram, realizada el 18 de enero del 2020.

En una segunda publicación el joven señala que no desea hacer pública su vida privada, pero no quiere dejar pasar tiempo y luego arrepentirse de no exponer / denunciar estas situaciones.

“Nunca hable de la vida privada de mi hermana. No hay nada que decir, no hay problema para mí. Pero no quiero tener doble moral. ¿Hice algo malo? Por supuesto, no es bueno para nadie, pero no quiero arrepentirme de por qué no pude hacerlo después de 10 o 20 años. […] ¿Qué tan sabio serías si estuvieras en mi situación?...”