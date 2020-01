Kim Taehyung vuelve que demostrar que es uno de los integrantes de BTS que más puede sorprender a ARMY.

En esta oportunidad el popular V (por su nombre artístico) tomó por desprevenido a su fandom de habla hispana al responder en este idioma un mensaje que le habían dejado en su chat de Weverse.

Taehyung de BTS

En esa referida plataforma, el 17 de enero el también llamado cariñosamente “TaeTae” se encontraba interactuando con sus fans de todo el mundo.

Una de ellas escribió en coreano la frase que podía traducirse como “España también quiere verte. ¿Quieres venir a España?". Esta finalizaba con un “Te amo” en español.

Siendo miles los mensajes que les llegan a este idol K-pop sólo algunos remitentes de estos tienen la oportunidad de ser replicados, como en el caso de esta fan, quien recibió como respuesta de Kim Taehyung un “Vamos a jugar” en perfecto español.

Taehyung de BTS respondió en español a una fan, desatando el furor en ARMY.

Su ingeniosa frase maravilló tanto a ARMY que le llevó a tomar las redes sociales para celebrar tanto la interacción de esta chica de España con V, como la acción que se escondía en el fondo: el esfuerzo que hacía uno de los integrantes más queridos de BTS para poder devolver todo el amor que su fandom le profesa.

Por si fuera poco, ese mismo día V no dudó en responder en francés y en inglés algunos de los mensajes que le enviaban en esos idioma, acción que terminó por cerrar un increíble día en el que su club de fans celebraban el lanzamiento de “Black Swan”, el primer single de su nuevo álbum “Map of the Soul: 7″.

Taehyung responde en francés a sus fans de Weverse.

Cabe resaltar no es la primera vez que V causa furor con sus respuesta en español.

En el pasado, durante una transmisión en vivo de V Live pronunció la frase “te amo”, lo que llevó a convertirse en tendencia mundial de Twitter.