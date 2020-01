BLACKPINK: Jennie desata rumores de colaboración con ex One Direction

El 16 de enero Jennie, vocalista y rapera de BLACKPINK, compartió en Instagram un videoclip para su fandom BLINK, que entre otras sorpresas trajo consigo la posibilidad de una colaboración musical con un ex integrante de la boyband británico-irlandesa One Direction.

Según explicó ‘Ruby Jane’ en su publicación del videoclip “DANCE PRACTICE Jennie x Simeez” (dividido en dos partes) lo hizo en agradecimiento por las muestras de cariño de sus seguidores.

“Sintiéndome bendecida por todos los deseos de amor y cumpleaños de mis BLINKs, estoy publicando este video a cambio”.

Rápidamente, el video de baile alcanzó los dos millones de reacciones o ‘corazones’. Sin embargo, para muchos BLINKs no pasó desapercibido que una de estas reacciones correspondía al cantante y compositor irlandés, Niall Horan, ex integrante de la banda One Direction.

Esta no sería la primera vez que el cantante de 26 años expresa su admiración por la agrupación femenina de Kpop.

Anteriormente, a través de sus stories de Instagram Niall Horan respondió encantando a la pregunta de un seguidor sobre una colaboración con BLACKPINK.

En ese contexto, no son pocos los BLINKs e internautas que han comenzado una campaña en las principales redes sociales asiáticas pidiéndole a ‘JenJen’ que considere la posibilidad de una colaboración.

BLACKPINK: La otra sorpresa de Jennie ‘YG princess’

Otro detalle que despertó la curiosidad del fandom del grupo K-pop, es la coreografía que practica la cantante de 24 años, que utiliza la canción “Machika” de J Balvin en colaboración con Jeon y Anitta.

Siendo posible que la cantante se anime a explorar la música urbana latinoamericana como lo han venido haciendo con éxito otras estrellas K-pop, como J-Hope de BTS con el “Chicken Noodle Soup” junto a la cantante de reggaetón Becky G.