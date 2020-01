BTS: ARMY crea challenge viral de “Black Swan” en Tik Tok [VIDEO]

BTS invade TikTok. Idols inspiran a sus fans y crean el reto “Black Swan” que consiste en realizar la pose de pilates llamada “buceo de cisne”.

Los videos del challenge viral vienen sacando más de una carcajada entre los ARMY y fanáticos del Kpop.

Luego de que BTS lanzara el primer sencillo de su séptimo álbum “Map of the soul: 7” llamado “Black Swan”, no solo conquista los primeros lugares en los rankings musicales, sino también ha motivado a sus fanáticos a crear un colosal reto en Tiktok.

Todo empezó cuando un grupo de amigas y ARMY coreanas empezaron a compartir sus videos en TikTok realizando la singular pose “Swan dive” e inmediatamente varias fans internacionales replicaron el Challenge.

¿Cómo hacer el “Black Swan Challenge”?

Consiste en grabar un video para Tiktok “tratando” de imitar la pose de yoga llamado “Swan dive”. Asimismo, debes de usar un atuendo negro y la gran mayoría de ARMY se ha cubierto el rostro para la realización.

BTS: Challenge Black Swan

¿BTS hizo el “Black Swan Challenge”?

Algunas fans coreanas han revelado que el “Black Swan Challenge” fue inspirado en uno de los video que BTS grabó para la aplicación móvil, Werverse.

En aquel episodio se puede ver a Jin, Jimin, V, Jungkook, JHope, RM y Suga realizar unos ejercicios de estiramiento donde se incluyó el famoso “Swan dive”.

El lanzamiento del sencillo de “Black Swan” cumple con las actividades marcadas para el comeback de BTS y siguiendo con el calendario. El próximo 21 de enero se realizará el “CONNECT, BTS: Buenos Aires”, en la capital de Argentina.