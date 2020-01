“BTS is coming”. Los “Bangta Boys” estrenaron su nueva canción titulada “Black Swan” y viene causando gran furor entre sus ARMY (nombre oficial del club de fans), quienes esperaron por horas el lanzamiento oficial del tema.

El sencillo del grupo Kpop viene ocupando el primer puesto en 91 países desde la plataforma de iTunes.

Con el estreno de la canción Black Swan de BTS, los ARMY se apoderaron de las redes sociales y empezaron a lanzar una serie de teorías y pistas sobre el significado del tema.

Asimismo, los fanáticos del grupo Kpop compartieron divertidos videos reacción a “Black Swan” que ya suman miles de reproducciones en YouTube.

BTS Black Swan: teorías y significado

A continuación, te contamos los 10 datos que solo un verdadero ARMY se percató de Black Swan:

-Los fans aseguran que “Black Sawn” sería la continuación de la canción “Fake Love” y “Blood Sweat and Tears” por las letras.

-Se colocó en el primer puesto en iTunes en 91 países sin promoción alguna.

-En uno de sus saludos por fin de año, RM, colocó 2020 dibujando el número dos como si fueran cisnes. ARMY tenía una pista frente a ellos.

-Black Swan significaría “sacar los demonios internos”.

-Muchos ARMY relacionan la película “Cisne negro”.

-Fans comparan la enfermedad del personaje de Natalie Portman en la película con el trastorno mental que sufre Jin (según él mismo reveló).

-Jin sería el cisne blanco.

-Taehyung sería el cisne negro.

-El 28 de enero, BTS presentaría Black Swan en vivo para el programa “The Late Late Show with James Corden”.

-Black Swan hace pensar a ARMY que “NADA ES LO QUE PARECE” luego de ver el videoclip, que ha generado más de una duda entre los fans.

Ver BTS Black Swan en YouTube

BTS Black Swan: traducción en español

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí

Ayy

Mi corazón ya no se acelera

Cuando escucha sonar la música

Intento fortalecerlo

Parece como si el tiempo se hubiera detenido

Oh, esa podría ser mi primera muerte

De la que siempre he tenido miedo

Si esto ya no puede resonar

Ya no puede hacer vibrar mi corazón

Entonces, puede que así sea como muera por primera vez

Pero, ¿y si ese momento es ahora?

Ahora mismo

Los latidos del corazón palpitan lentamente en mis oídos

Bum, bum, bum

Intento huir, pero retrocedo a las fauces

Salto, salto, salto

Ya no me conmueve ninguna canción

Grito llorando en silencio

El océano se cerró en silencio con todas las luces, sí, sí, sí

Mis pies errantes se agarraron a una rutina, sí, sí, sí

Todos los ruidos y sonidos se han suprimido, sí, sí, sí

Matándome

Matándome

¿Me escuchas? Sí

Ahogándome lentamente en un trance, no, no, no

Lucho, pero todo es el fondo del océano, no, no

Cada momento se convierte en la eternidad, sí, sí, sí

Fílmalo ahora

Fílmalo ahora

¿Me escuchas? Sí

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí

Más profundo

Sí, creo que me me hundo más

Sigo perdiendo la concentración

No, tan solo suéltame

Deja que me lleven mis pies

Yo mismo entraré

En las mayores profundidas

Lo ví yo mismo

Abro los ojos lentamente

Estoy en mi sala de trabajo, es mi estudio

Las olas pasan

De forma amenazante en una agonía

Pero nunca dejaré que vuelvan a arrastrarme

En el interior

Me vi a mí mismo, a mí mismo

Los latidos del corazón palpitan lentamente en mis oídos

Bum, bum, bum

Con los ojos bien abiertos en mi bosque

Salto, salto, salto

Nada puede devorarme

Grito con furia

El océano se cerró en silencio con todas las luces, sí, sí, sí

Mis pies errantes se agarraron a una rutina, sí, sí, sí

Todos los ruidos y sonidos se han suprimido, sí, sí, sí

Matándome

Matándome

¿Me escuchas? Sí

Ahogándome lentamente en un trance, no, no, no

Lucho, pero todo es el fondo del océano, no, no

Cada momento se convierte en la eternidad, sí, sí, sí

Fílmalo ahora

Fílmalo ahora

¿Me escuchas? Sí

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí