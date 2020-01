BTS vuelve a la escena musical del Kpop con “Black Swan”, el primer sencillo del álbum MAP OF THE SOUL: 7.

Esta poderosa canción ya se convirtió en un hit, con el #1 en iTunes de 93 países hasta el momento, la cifra más alta lograda por algún artista coreano.

ARMY no para de hablar de esta canción y corear el track que presentaron los ‘Bangtan Boys’. A siete horas de su lanzamiento, ya había acumulado más de 3 millones de menciones en Twitter.

Aquí puedes ver la letra en hangul y la traducción al español de Black Swan

Romanización de “Black Swan” de BTS

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What’s my thang

What’s my thang tell me now

Tell me now

Yeah yeah yeah yeah

Ayy simjangi ttwiji anhneundae

deoneun eumageul deureul ttae

Tryna pull up

sigani meomchun deushae

Oh that would be my first death

I been always afraid of

ige nareul deo mot ullindamyeon

nae gaseumeul deo tteollige mot handamyeone

ojjeom ireohge han beon jukgessji ama

but what if that moment’t right now

Right now

gwisgaen neurin simjang soriman bump bump bump

beoseonallaedo geu ipsogeuro jump jump jumpe

otteon noraedo wadahji moshaesori eopsneun soril jilleo

modeun bicci chimmukhaneun bada yeah yeah yeah

gil ilheun nae balmogeul tto jaba yeah yeah yeahe

otteon sorido deulliji anha yeah yeah yeah

Killin’ me now Killin’ me now

do you hear me yeah

hollin deut cheoncheonhi garaanja nah nah nah

momburimchyeobwado sabangi badak nah nah

modeun sungandeuri yeongwoni dwae yeah yeah yeah

Film it now Film it now do you hear me yeah

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What’s my thang

What’s my thang tell me now

Tell me now

Yeah yeah yeah yeah

deeper Yeah I think I’m goin’ deeper

jakku chojeomeul ilheoijen nohajwo silheo

charari nae ballo galgenaega ttwieodeureogalge

gajang gipeun goseseonaneun nal bwasseo

cheoncheonhi nan nuneul tteo

yeogin naui jageopsil nae seutyudio

geosen padokkamkkamhage nareul seuchyeodo

jeoldae kkeullyeogaji anheul geoya dasi tto

Inside I saw myself, myself

gwisgaen ppareun simjang soriman bump bump bump

du nuneul tteugo naui supeuro jump jump jump

geu mueosdo nal samkil su eopseo

himkkeot naneun sori jilleo

modeun bicci chimmukhaneun bada yeah yeah yeah

gil ilheun nae balmogeul tto jaba yeah yeah yea

heotteon sorido deulliji anha yeah yeah yeah

Killin’ me now, Killin’ me now Do you hear me yeah

hollin deut cheoncheonhi garaanja nah nah nah

momburimchyeobwado sabangi badak nah nah

modeun sungandeuri yeongwoni dwae yeah yeah yeah

Film it now, Film it now do you hear me yeah

Do your thang

Do your thang with me now

Do your thang

Do your thang with me now

What’s my thang

What’s my thang tell me now

Tell me now

Yeah yeah yeah yeah

Fuente: BeYourLight99

BTS Black Swan: traducción en español

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí

Ayy

Mi corazón ya no se acelera

Cuando escucha sonar la música

Intento fortalecerlo

Parece como si el tiempo se hubiera detenido

Oh, esa podría ser mi primera muerte

De la que siempre he tenido miedo

Si esto ya no puede resonar

Ya no puede hacer vibrar mi corazón

Entonces, puede que así sea como muera por primera vez

Pero, ¿y si ese momento es ahora?

Ahora mismo

Los latidos del corazón palpitan lentamente en mis oídos

Bum, bum, bum

Intento huir, pero retrocedo a las fauces

Salto, salto, salto

Ya no me conmueve ninguna canción

Grito llorando en silencio

El océano se cerró en silencio con todas las luces, sí, sí, sí

Mis pies errantes se agarraron a una rutina, sí, sí, sí

Todos los ruidos y sonidos se han suprimido, sí, sí, sí

Matándome

Matándome

¿Me escuchas? Sí

Ahogándome lentamente en un trance, no, no, no

Lucho, pero todo es el fondo del océano, no, no

Cada momento se convierte en la eternidad, sí, sí, sí

Fílmalo ahora

Fílmalo ahora

¿Me escuchas? Sí

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí

Más profundo

Sí, creo que me me hundo más

Sigo perdiendo la concentración

No, tan solo suéltame

Deja que me lleven mis pies

Yo mismo entraré

En las mayores profundidades

Lo vi yo mismo

Abro los ojos lentamente

Estoy en mi sala de trabajo, es mi estudio

Las olas pasan

De forma amenazante en una agonía

Pero nunca dejaré que vuelvan a arrastrarme

En el interior

Me vi a mí mismo, a mí mismo

Los latidos del corazón palpitan lentamente en mis oídos

Bum, bum, bum

Con los ojos bien abiertos en mi bosque

Salto, salto, salto

Nada puede devorarme

Grito con furia

El océano se cerró en silencio con todas las luces, sí, sí, sí

Mis pies errantes se agarraron a una rutina, sí, sí, sí

Todos los ruidos y sonidos se han suprimido, sí, sí, sí

Matándome

Matándome

¿Me escuchas? Sí

Ahogándome lentamente en un trance, no, no, no

Lucho, pero todo es el fondo del océano, no, no

Cada momento se convierte en la eternidad, sí, sí, sí

Fílmalo ahora

Fílmalo ahora

¿Me escuchas? Sí

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

Haz lo tuyo

Haz lo tuyo ahora conmigo

¿Qué es lo mío?

¿Qué es lo mío? Dímelo ahora

Dímelo ahora

Sí, sí, sí, sí

Fuente: Kpoponfire