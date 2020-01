After School: Integrante abandona Pledis y crea nueva agencia [FOTOS]

El grupo kpop After School sufrirá la graduación de una integrante más tras anunciarse el término del contrato que la cantante E-Young tenía con Pledis Entertainment, agencia que también maneja al grupo Seventeen.

Junto a la noticia, la estrella veterana reveló en sus redes sociales sus planes de formar una nueva agencia y volver con grandes proyectos musicales en el futuro.

E-Young After School

Por medio una historia de Instagram, E-Young fue interrogada sobre el próximo término de su contrato y su opinión sobre una posible renovación del mismo.

Para sorpresa de los fans, la cantante respondió con una negativa y reveló el nuevo proyecto que estuvo organizando para volver a la industria musical.

“¡No! En lugar de volver a firmar formaré una agencia en solitario. Conciertos, Presentaciones. ¡Planeo preparar muchos de esos!”

E-Young After School

La respuesta generó expectativas entre los seguidores del grupo, quienes esperan que el proyecto pueda significar una colaboración con las compañeras de grupo de la cantante.

Noh Lee Young, conocida por su nombre artístico E-Young, debutó en After School en el 2011, siendo la primera y única integrante de la cuarta generación del grupo.

E-Young After School

Con el paso de los años, la agrupación kpop fue reduciendo sus actividades y las miembros activas optaron por colaborar en otros proyectos por separado, a la espera del término de sus contratos.

After School no ha promocionado como grupo en los escenarios desde su último álbum titulado “Dress To Kill” en el 2014, y recientemente tuvo que enfrentar la graduación de dos de sus integrantes, Ka Eun y Raina, en julio y diciembre del 2019, respectivamente.