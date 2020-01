BTS acaba de romper el récord de pre órdenes de primera semana con su álbum MAP OF THE SOUL: 7, informó a la prensa coreana la empresa distribuidora Dream Us Company.

El disco que estará disponible en plataformas digitales y físicas el 21 de febrero ha superado a su predecesora ‘MAP OF THE SOUL: PERSONA’ por más de 700 mil unidades.

La preventa del sétimo álbum de BTS alcanzó la cifra histórica de 3,420,000 copias en siete días, desde que la preorden abriera el pasado 9 de enero.

PERSONA, en comparación, llegó a 2,68 millones de copias durante su primera semana de preventa en el 2019.

BTS y la estadística de crecimiento en la preventa de primera semana de sus álbumes. Fuente. Behind The Stats. Twitter

La distribuidora señala que en el conteo ingresaron tanto los pedidos domésticos como los internacionales. Dentro de las plataformas extranjeras que trabajan con BTS se encuentra Amazon. En ella, MAP OF THE SOUL:7 se posicionó desde el primer día como Top Seller en la categoría de CDs y Vinilos.

Nuevo single promocional de BTS

¡ARMY está pendiente del calendario de promoción de BTS! Los chicos tienen una serie de primicias y actividades en los casi dos meses antes de poder escuchar su sétimo álbum.

Luego del primer trailer en el que SUGA sorprendió con el tema ‘SHADOW’, los fans aguardan por el próximo adelanto de los ‘Bangtan Boys’.

Este single se lanzará el 17 de enero KST. El mismo día se liberará un video conceptual artístico a cargo de MN Dance Company. ¡Falta muy poco!

En paralelo se ha estado realizando una serie de exposiciones artísticas como parte de la serie ‘CONNECT: BTS’. Ya pasó por Londres y Berlín, y ahora le tocará el turno a Buenos Aires, Argentina este 21 de Enero.

Los ídolos del Kpop continúan así su exitosa trayectoria dentro de la industria musical.