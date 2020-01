Los integrantes de BTS son conocidos por ser muy sociables y tener muchas amistades famosas, entre actores y cantantes.

Esta vez, fue el actor Lee Yi Kyung quien reveló su amistad con el mayor del grupo, Jin, y compartió una anécdota sobre el pasado del cantante.

BTS: Jin tiene una larga amistad con el actor Lee Yi Kyung.

En la transmisión del pasado 15 de enero KST, el actor narró el momento en el que conoció al popular cantante, mientras este aún era un practicante. “Luego de terminar el servicio militar, asistí a una escuela de actuación cerca de mi casa a los 23 años. En ese momento, Jin tenía 18 o 19 y estaba ahí para estudiar actuación mientras usaba su uniforme escolar. Estudiamos actuación juntos”.

La anécdota dejó a los presentes impresionados al enterarse de la amistad de ambos artistas y siguieron interrogando al actor, quién resaltó la popularidad del joven cantante. “Incluso entonces él era famoso por ser guapo”, añadió.

BTS: Durante 'Radio Star' el actor Lee Yi Kyung reveló que conoció a Jin mientras estudiaba actuación y contó sus anécdotas con el cantante.

Tras terminar sus estudios en la escuela de actuación, Yi Kyung compartió que no pudo reunirse nuevamente con Jin porque ambos asistieron a universidades diferentes y no contaban con el tiempo necesario para verse.

Sin embargo, el actor recordó el momento de su reencuentro con el cantante de kpop durante los Mnet Asian Music Awards en el 2018, en el cual tuvo la oportunidad de presentar uno de los premios del evento. “Bajé del escenario y Jin corrió por atrás del escenario hacia mí”, contó.

BTS: El actor y el cantante se encontraron durante los MAMAs del 2018.

¡Hyung!, fue como lo llamó el joven idol para atraer su atención.

Emocionado, Yi Kyung expresó que es sorprendente que el integrante de BTS aún haya podido recordarlo después de tanto tiempo. "Estaba agradecido por eso, porque sé que no es algo fácil”, reconoció.

Actualmente, ambos amigos siguen en contacto a pesar de sus apretadas agendas. Lee Yi Kyung está participando en la producción “Welcome to Waikiki 2”, mientras que Jin está a pocos días de su regreso junto a BTS con “Map of the Soul: 7”.