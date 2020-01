¡Hyun Bin y Son Ye Jin vuelven a reavivar las especulaciones de su presunta relación amorosa tras revelarse un nuevo video en el que se besan!

Los famosos actores coreanos, quienes recientemente volvieron ha generar dar de qué hablar tras la difusión de la noticia de su presunto matrimonio, han negado en incontables oportunidades que tengan sentimientos románticos mutuos.

El beso de Hyun Bin y Son Ye Jin ha reavivado los rumores de su presunta relación.

Sin embargo, tras la revelación de un clip en el que vuelven a compartir un beso han generado que los fans sostengan, una vez más, que hay algo más que una amistad entre el recordado Hyun Jin Heon de "My Name is Kim Sam Soon” y la estrella de “Personal Taste”.

Aunque el video pertenezca a una de las escenas de “Crash Landing On You", el dorama en emisión que protagonizan estas celebridades, esto no ha sido un impedimento para que sus seguidores usen el hecho como una prueba de los sentimientos de esta pareja.

Esto se debería, principalmente, al comportamiento que mostraran ambos antes y después de la grabación de este, el cual pudo verse en el detrás de cámara del capítulo que incluyó la representación.

Durante el ensayo del beso, Son Ye Jin no dejaba de reír, por lo que Hyun Bin bromea diciendo que “no podían hacer eso”.

Una vez lograda la toma, la actriz señaló: “No sabía que sería así de difícil”.

Cabe resaltar que los rumores de citas de esta famosa pareja ficcional surgieron a inicios del 2019, luego de que fueran fotografiados juntos haciendo compras en un supermercado de Los Ángeles, California.