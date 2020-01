Day6 se vuelve viral tras la difusión de un video en Internet en el que muestra a un grupo de jóvenes llorando y cantando a todo pulmón la canción “You were beautiful” mientras miraban fotografías de sus exnovias en sus celulares.

El hecho viral se desarrollo en un concierto en Indonesia, donde un grupo de amigos se emocionaron hasta las lágrimas cuando escuchaban el tema del grupo de Kpop.

Lo curioso del video viral es que los jóvenes entonaban las letras de la canción “You were beautiful” de Day6 y a la par buscaban fotos en Instagram u otra red social de sus exparejas.

Tras el hecho viral, los internautas empezaron a preguntarse por qué Day6 se había vuelto trending topic en diversas redes sociales como Twitter.

También preguntaban por qué el tema “You were beautiful” había colocado en los primeros puestos en Spotify y otras plataformas de música. Causó gran intriga debido a que la canción se estrenó en 2017.

Poco tiempo después empezó a circular el video viral de los jóvenes que lloraban viendo fotos de sus ex mientras cantaban el éxito de Day6.

En la grabación se puede ver como el grupo de amigos carga a uno de ellos, quien con exagerados gestos interpretaba la canción “You were beautiful”.

En otra toma se puede ver como otros de los asistentes a este concierto revisaba en Instagram las fotos de una mujer que se presume fue su pareja en el pasado.

Video viral Day6

El video viral del grupo Kpop, Day6 fue compartido por @saynow: y suma más de 1,78 millones de reproducciones y fue en los comentarios donde se aclaró la historia de la grabación. “Estuve en esa fiesta y ellos buscaban fotos de sus ex mientras sonaba ‘You were beautiful’”, escribió un usuario.