Shuhua, integrante de (G)I-DLE, dejó un largo mensaje en la cuenta de Instagram del grupo, tras la controversia que se generó por un comentario del integrante de Super Junior, Shindong, mientras grababan para el programa “Knowing Brothers”.

La cantante de kpop publicó una actualización tranquilizando a los fans y contando su divertida experiencia en el programa.

PUEDES VER: BLACKPINK obtiene millonaria suma gracias a su canal de Youtube

“Hola a todos ~~ ¿Vieron ‘Knowing Brothers’ ayer? ¡Espero que se hayan divertido! Fue un programa en el que las unnies y yo realmente queríamos aparecer. Entiendo que hayan estado preocupados, pero no me hizo daño para nada, al contrario, me divertí mucho porque los presentadores fueron muy amables y me cuidaron bien~~"

(G)I-DLE: Shuhua deja mensaje en Instagram para sus fans tras controversia en "Knowing Brothers"

"¡Estoy muy agradecida por la amabilidad de los seniors, quiénes rieron durante toda la grabación y nos enseñaron mucho! Los dos (MCs) me contactaron porque estaban preocupados. Por favor, no se disculpen. ¡Estoy muy bien! Espero que los seniors no se lastimen tampoco. Gracias a todos por su preocupación, espero que estén atentos al episodio de ‘Knowing Brothers’ la siguiente semana, los amo”.

La artista se refirió a la situación que pasó en el último episodio del programa luego de que uno de los presentadores criticara su forma de hablar coreano. Yuqi, Soojin y Shuhua, integrantes de (G)I-DLE, fueron invitadas al set de “Knowing Brothers” para participar en las actividades del show y promocionar al grupo. Sin embargo, durante una de las escenas, cuando la cantante taiwanesa menciona que ya no le resulta difícil hablar coreano, Shindong le responde que a ellos les resulta difícil entenderla.

PUEDES VER: Joy de Red Velvet comparte fotos inéditas de Wendy

El comentario no agradó a algunos fans del grupo femenino, quienes tildaron de ofensivo y xenófobo a la estrella de Super Junior, pidiendo que ofrezca una disculpa a la joven idol.

Tras el incidente y la respuesta de Shuhua, los Neverlands, como se llama el fandom de (G)I-DLE, no esperaron para dejarle mensajes de apoyo y expresaron su alivio por el bienestar de la cantante.