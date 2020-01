Chen de EXO se ha dirigido a sus fans para hablarles sobre su futura matrimonio y la pronta llegada de su primer hijo.

El 13 de enero KST (hora coreana), los fans del K-pop fueron sorprendidos con la revelación de que el vocalista principal del famoso grupo EXO se casará con su novia y que, además, está esperando el nacimiento de su bebé.

PUEDES VER: Chen de EXO anuncia su matrimonio y el embarazo de su novia

El vocalista de EXO reveló sus motivaciones para someterse a una cirugía irreversible.

Ante esto, el idol de 27 años decidió usar Lysn para publicar una carta escrita a mano en la que se sinceraba con sus fans EXO-L y con todas las personas que han apoyado su carrera.

Chen publicó una carta escrita a mano en la que confirmaba la noticia y, además, agradecía a sus compañeros de EXO y a sus fans por todo el apoyo que le han brindado.

“Estoy escribiendo esto porque tengo algo que contarles a nuestros fans. No sé cómo comenzar esto, y estoy muy nervioso. Aunque estas palabras no son suficientes, estoy escribiendo esta carta porque quiero contarles honestamente a nuestros fans, que nos dieron mucho amor, primero”, expresó Kim Jongdae (nombre real del integrante de EXO).

Luego, continuó revelando la decisión que había tomado: “Tengo una novia con la que quiero pasar el resto de mi vida. Estaba preocupado por las situaciones que surgirían como resultado de esta decisión, pero había estado discutiendo con la agencia y nuestros miembros porque quería anunciar las noticias al menos un poco antes para no sorprenderlos”.

Chen prosiguió anunciando lo que consideró, según sus propias palabras, una noticia que no sabía como comunicar, pero que tuvo que hacerlo luego de reunir bastante coraje “Entonces, una bendición vino en mi camino. También estoy desconcertado, ya que no puedo hacer lo que había planeado con la agencia y los miembros, pero esta bendición me ha dado más fuerza”.

En esta misiva el cantante expresó su gratitud ante el apoyo que le mostraron sus compañeros de EXO luego de que él les contara la noticia; asimismo, agradeció a sus fans por todo el apoyo que le han brindado hasta ahora: “Nunca olvidaré este sentimiento de gratitud, haré lo mejor que pueda en mi lugar sin cambiar y devolverles el amor que me han brindado. Gracias siempre”.

Debido a que la novia de Chen no es famosa, la agencia de EXO, SM Entertainment, ha decidido que no compartirá detalles de la boda ni del embarazo.