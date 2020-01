MONSTA X: Jooheon suspende actividades para cuidar su salud mental

Lee Jooheon de MONSTA X tomará un descanso de las actividades del grupo luego de que se le diagnosticara ansiedad.

El idol de 26 años también conocido como Joohoney tendrá que alejarse de las promociones de la boyband de Kpop para cuidar su estado de salud mental.

El comunicado de Starship Ent. fue compartido en las cuentas oficiales de MONSTA X y tiene el siguiente mensaje:

“Este es un anuncio sobre la salud del miembro Jooheon de MONSTA X. Joohoney recientemente mostró síntomas de ansiedad y recientemente pasó una examinación exhaustiva en diferentes instituciones de salud para obtener un diagnóstico exacto. El resultado de los exámenes muestra que debido a estos síntomas de ansiedad, es necesario que él tenga descanso y estabilidad suficiente para recuperarse por completo ”

Comunicado de Starship Ent. sobre el estado de salud de Lee Jooheon

El texto continúa: “Hemos discutido cuidadosamente con Jooheon y los miembros de MONSTA X y decidimos enfocarnos en su recuperación apoyando su tratamiento. Pedimos la comprensión de los fans pues se suspenderán temporalmente las actividades del artista. Prometemos darle todo el apoyo que necesita para recuperarse”.

Aún es pronto para determinar una fecha para el regreso del rapero y vocalista, pero la agencia asegura que considerará el estado de salud del idol para reintegrarlo a las actividades de MONSTA X.

Mientras Joohoney se recupera, el grupo de Kpop debe continuar sus preparaciones para el lanzamiento de su primer álbum totalmente en inglés. Este proyecto anunciado con el nombre de “All about Luv” está programado para el 14 de febrero, como un regalo simbólico de San Valentín para su fandom ‘Monbebe’.

MONSTA X es una boyband que debutó en 2014 y recientemente han ganado popularidad internacional por sus apariciones en varios shows de Estados Unidos. También han preparado colaboraciones con artistas occidentales como la canción Who Do You Love con French Montana y Magnetic con Sebastián Yatra.