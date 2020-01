BLACKPINK celebra nuevo logro en vistas de YouTube con MV de “WHISTLE”

BLACKPINK continúa acumulando éxitos. “Whistle” se convirtió en el sexto videoclip del grupo femenino de Kpop en pasar la marca de los 450 millones de vistas.

El video musical alcanzó esta cifra cerca de las 7:30 p.m. del 11 de enero (KST) según reportes de fans que estaban expectantes de ese nuevo récord.

PUEDES VER: Lisa de BLACKPINK aparece en portada de revista y bate récord en ventas gracias al fandom

El MV del track de “Square One”, sencillo digital debut del cuarteto de chicas, logra pasar los 450 millones luego de “Playing With Fire”, “BOOMBAYAHH”, “As If It’s Your Last”, “DDU-DU DDU-DU” y “Kill This Love”

“BOOMBAYAHH” y “WHISTLE” fueron parte de un sencillo digital con doble track con el que Lisa, Jennie, Rosé y Jisoo debutaron oficialmente como integrantes de BLACKPINK el 8 de agosto del 2016. Ambas canciones se ubicaron en el puesto 1 y 2 en el World Chart Songs de Billboard.

El MV de WHISTLE, fue encargado a Beomjin J de VM Project Architecture, cuyos trabajos anteriores incluyen el videoclip de “Monster” (EXO) y “The 7th Sense” (NCT). Este video se hizo de un trofeo en los 2016 Mnet Asian Music Awards, al ganar la categoría de Mejor Video musical.

BLACKPINK suma un nuevo video a la lista de sus trabajos más vistos en YouTube

Actualmente, las cuatro kpop idols están cumpliendo con su gira de estadios en Japón, la cual está planificada hasta febrero del 2020.

Por otro lado, el fandom BLINK está enfocado en los próximos premios que podría ganar. Las chicas de BLACKPINK están nominadas para los iHeartRadio Awards 2020 en dos categorías: Mejor Coreografía y Mejor Video Musical.