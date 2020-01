BTS, popular grupo surcoreano, fue parodiado en un sketch del programa humorístico “El Wassap de JB”, donde los imitadores se animaron a representar a los artistas bailando un fragmento de la canción “Fire”, que cuenta con una poderosa coreografía.

Durante la sección llamada “Yo si soy”, que parodia otro conocido programa peruano, los cómicos se presentaron como miembros de la popular agrupación de kpop, usando pelucas de distintas tonalidades y vistiendo atuendos llamativos.

BTS: Conocidos cómicos peruanos parodian popular grupo de K-pop.

Sin embargo, solo aparecieron como un grupo de tres integrantes, mientras que BTS cuenta con siete miembros: RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook.

Para sorpresa del público, las personalidades pidieron audicionar ante los cuatro miembros del jurado con una coreografía, en lugar de realizar una presentación de canto. La versión original, por parte del grupo de kpop, cuenta con una compleja estructura y poderosos pasos de baile, realizados con precisión por los artistas.

BTS: Los tres imitadores bailaron al ritmo de "Fire".

Al ritmo de “Fire”, uno a uno salió al frente a interpretar a su respectivo personaje, mezclando distintos pasos de baile, incluyendo el famoso moonwalk. Carlos Vílchez estuvo a la cabeza del trío, demostrando alocados pasos de hip hop.

La breve escena terminó cuando el cómico Martín Farfán trató de realizar una difícil acrobacia, pero terminó cayendo abruptamente al suelo del set, ante las risas de sus compañeros.

BTS, que cuenta con un poderoso fandom en nuestro país, lanzó la canción “Fire” el 2 de mayo del 2016, como sencillo para su álbum “The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever”. Actualmente, el grupo de Kpop está preparando su próximo comeback “Map of the Soul: 7”, luego de haber liberado el primer teaser titulado “Interlude: Shadow”, protagonizado por Suga.