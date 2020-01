X1: Fans protestan frente a compañías musicales y piden que el grupo regrese

La disolución de X1 no ha detenido a las seguidoras del grupo, quienes insisten en que el grupo no debería ser perjudicado por la polémica de manipulación de votos en el reality de Kpop Produce X 101.

A pesar del anuncio oficial de disolución del pasado 6 de enero y de las cartas de despedida de los miembros de la boyband coreana, su fanclub ONE IT no se ha resignado a que los miembros Han Seung Woo, Cho Seung Youn, Kim Woo Seok, Kim Yo Han, Lee Han Gyul, Cha Jun Ho, Son Dong Pyo, Kang Min Hee, Lee Eun Sang, Song Hyeong Jun y Nam Do Hyon empiecen a trabajar por separado. Apenas recibieron el comunicado público, fanbases organizaron protestas en Seúl y a través de tendencias en Twitter y Naver.

En Corea del Sur, las agencias de entretenimiento que representan a los integrantes de X1 recibieron la visita de pantallas LED móviles con mensajes que piden que los cantantes y bailarines regresen juntos, pero con un nombre distinto.

“Nosotros, los fans de 123 países, demandamos que se retomen las actividades de X1 bajo un nuevo nombre. Pedimos el relanzamiento. Liberen a los miembros del estigma de Produce. La responsabilidad la aceptó CJ ENM. Los miembros fueron declarados inocentes”, señala el mensaje.

En redes sociales, los fanclubs compartieron las fotos del recorrido de estas pantallas, mientras visitaba las fachadas de Play M Entertainment, Yuehua Entertainment, TOP Media, MBK Entertainment, Woollim Entertainment, DSP Media, Brand New Music y Starship Entertainment.

Fans de X1 contratan pantallas LED para pedir que el grupo retome sus actividades

Las seguidoras internacionales no paran de programar tendencias en Twitter. La más reciente “X1_New_Flight” superó el millón de tuits. Además, otras actividades incluyen el envío de correos y fax a las agencias de los idols Kpop y búsquedas masivas en el portal Naver.