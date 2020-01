BTS: accidente donde casi muere Suga sería referencia de “SHADOW”

El rapero Suga, protagonista del último teaser de BTS titulado “Interlude: Shadow”, nos habría dejado una pista sobre un lamentable acontecimiento en su vida, antes de convertirse en la estrella de K-pop que es ahora.

El video para su próximo comeback “Map of the soul: 7”, reveló un detalle no pudo escapar ante los ojos de los ARMY. Durante la escena donde se reconstruye el espejo, Suga cambia totalmente su vestuario, pasando de usar un atuendo negro a uno con colores claros.

Más adelante, cuando la cámara lo enfoca desde un ángulo más cercano, podemos leer el misterioso código que el rapero lleva escrito en el lado izquierdo de su chaqueta: YD250.

BTS Suga – Interlude: Shadow

La mezcla de letras y números podría referirse a un antiguo modelo de motocicleta de la marca YAMAHA, que el integrante de BTS pudo haber usado durante su periodo como trabajador de medio tiempo, antes de debutar, en el que fue víctima de un accidente de tránsito.

BTS Suga - Yamaha YD250

Según menciona Suga en uno de los episodios de la serie de documentales “BTS: Burn The Stage”, el accidente ocurrió mientras él trabajaba como repartidor, cuando en medio de una intersección un auto lo embistió, quedando a pocos centímetros de aplastarlo bajo sus ruedas.

Como consecuencia, el rapero salió del acontecimiento con el hombro izquierdo dislocado, pero decidió no mencionarlo a su agencia, Big Hit, pues pensaba que no querrían seguir teniéndolo como trainee.

Esta es una de las teorías que más ha intrigado a los ARMYs, y se espera que Suga y los demás integrantes de BTS revelen más información sobre el significado de estas pistas durante su regreso con “Map of the Soul: 7”.