Sajaegi, el escándalo de fraude musical en los rankings de música coreana ha sido mencionado en las últimas ceremonias de premiación, con cantantes mostrando su decepción por las tácticas ilícitas de algunas agencias.

Sin embargo, este 8 de enero, durante los GAON Chart Music Awards, uno de los artistas señalados de fraude tomó el micrófono para declarar su inocencia.

Yoon Min Soo, integrante del grupo VIBE, subió al escenario junto a la vocalista Jang Hye Jin para recibir el premio a Artista del Año (Digital) en el periodo de junio 2019, por su canción a dúo “Drunk on Love”.

Al dar su discurso por el premio, Yoon se refirió a las acusaciones hechas en contra de su agencia MAJOR9.

“Hola, soy Yoon Min Soo, quien no puede vivir un solo día con la mente en paz debido a estos malentendidos y acusaciones. El año pasado dije esto a la audiencia durante el concierto y hoy quiero repetirlo a mis colegas (sunbaes y hoobaes) así como a los que ven los premios en casa. VIBE no hizo nada de lo que tenga que avergonzarse. Nuestra agencia MAJOR9 y sus artistas también han sido acusados. Pero quiero que todos ellos sigan haciendo música y cantando con el mismo orgullo de siempre. Simplemente deseo que esta controversia lleve a que los culpables se corrijan y que artistas honestos no sean lastimados”, expresó firmemente el cantante.

Las opiniones del público coreano se encuentran divididas, pues la emisión de un reciente reportaje de SBS insistía las acusaciones contra esta agencia y sus artistas. Los comentarios en la plataforma de noticias TheQoo muestran el desagrado de los netizens con el premio otorgado en los GAON Chart Music Awards.

Sajaegi es un tipo de fraude, en el que se busca colocar a un artista y su canción en posiciones altas de los principales sitios de música coreana (MelOn, Genie, Bugs) a cambio de fuertes sumas de dinero.

Las investigaciones de sajaegi han sacado a la luz fotos como estas, en las que se ve numerosos celulares con canciones en reproducción automática.

Esto crea una apariencia de éxito en los rankings que llega a ser sospechosa cuando supera incluso a grupos de Kpop con popularidad evidente como TWICE, EXO o WINNER.