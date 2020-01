Los iHeartRadio Music Awards han revelado la lista completa de artistas nominados para las premiaciones de este 2020. Una vez más, BTS y BLACKPINK son los representantes del Kpop seleccionados para competir con Ariana Grande, Billie Eilish, Taylor Swift, Shawn Mendes, entre otros.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 29 de marzo en el Shine Auditorium de Los Ángeles y podrá ser vista por la señal de FOX a partir de las 8 p.m. (horario este de EE.UU).

¿Cómo votar?

La votación en estas categorías se realiza por redes sociales usando los hashtags de la categoría y nominados, o directamente en la página de iHeartRadio. El periodo válido para elegir a su candidato favorito inicia este 8 de Enero y cierra el 23 de marzo, a excepción del Best Fan Army que concluye el 27 de marzo.

De ganar la votación en este 2020, el ARMY de BTS habrá conseguido el premio iHeartRadio a mejor fandom por tres años consecutivos.

A continuación, las nominaciones y categorías en las que ARMYs y BLINKs pueden apoyar a sus artistas preferidos:

CATEGORÍA Mejor Video Musical:

- BTS - Boy With Luv

- BLACKPINK - Kill This Love

- Ariana Grande - 7 Rings

- Billie Eilish - Bad Guy

- Rosalía y J Balvin - Con Altura

- Daddy Yankee y Snow - Con Calma

- Sam Smith y Normani - Dancing With a Stranger

- Ed Sheeran y Justin Bieber - I Don’t Care

- Taylor Swift - ME!

- Lil Nas Xs - Old Town Road

- Shawn Mendes y Camila Cabello - Señorita

- Jonas Brother - Sucker

CATEGORÍA Mejor Fan Army / Fandom

- Agnez Mo - Agnation

- Ariana Grande - Arianators

- Justin Bieber - Beliebers

- BTS - BTSArmy

- Camila Cabello - Camilizers

- Harry Styles - Harries

- Why Don’t We - Limelights

- Louis Tomlinson - Louies

- Shawn Mendes - MendesArmy

- Niall Horan - Niallers

- Selena Gomez - Selenators

- Taylor Swift - Swifties

CATEGORÍA Mejor Coreografía de Video Musical (NUEVO)

- Ariana Grande - 7 Rings

- Sam Smith- How Do You Sleep?

- BLACKPINK - Kill This Love

- Taylor Swift featuring Brendon Urie - ME!

- Normani – Motivation

- Shawn Mendes & Camilla Cabello - Señorita