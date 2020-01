El esperado regreso de BTS está más cerca que nunca, tras ser liberado el nuevo teaser para “Map of the Soul: 7”, titulado “Interlude: Shadow”.

Mientras que el grupo de K-pop pule los detalles finales para promocionar su reciente trabajo, no podemos pasar por alto 12 detalles y pistas que toda verdadera ARMY debe reconocer en el último trailer de los artistas.

1. El escenario inicial

El video comienza en lo que parece ser el pasillo de un hotel, con seis misteriosos individuos parados frente a las puertas de los lados, mientras que nos muestran a Suga recostado sobre la puerta más lejana.

"Interlude: Shadow": Suga al final de un pasillo, recostado sobre una puerta cerrada.

Este escenario puede ser una referencia al cuarto de hotel que se muestra en durante la canción “I Need You”, en el que Suga se acuesta mientras todo arde en llamas a su alrededor. Esta teoría gana fuerza cuando notamos que ambos lugares comparten la misma alfombra roja.

“Interlude: Shadow”: En el video para "I need you", Suga está en una habitación de hotel parecida.

2. Las plagas de Egipto

En sus vídeos musicales, BTS suele incluir temas como religión o mitología. En “Interlude: Shadow”, mientras la cámara se va acercando a Suga, podemos notar que la puerta detrás suyo está rodeada de una marca roja, que sigue a lo largo de la pared.

“Interlude: Shadow”: Detrás de Suga, la puerta es rodeada por una mancha roja, parecida a la pintada en las puertas durante la décima plaga de Egipto.

Esto nos recuerda a la última plaga de Egipto, durante la cuál los judíos fueron aconsejados de marcar sus puertas con sangre de carnero, para evitar que la plaga afecte a su hogar.

3. Su canción debut

Como en “INTRO: Persona”, este trabajo también referencia los inicios de la popular agrupación. Durante las primeras líneas del rap de Suga, podemos escuchar las siguientes frases: “I wanna be a rapstar, I wanna be the top, I wanna be a rockstar, I want it all mine, I wanna be rich, I wanna be the king, I wanna go win".

“Interlude: Shadow”: La primera parte del rap de Suga hace referencia a sus líneas en "No More Dream".

Estas palabras nos recuerdan a sus conocidas líneas en la canción debut de BTS, “No More Dream”, donde el rapero dice: “I wanna big house, a big car and big rings”.

4. Individuos con capuchas.

Cuando vemos el pasillo, los seis encapuchados nos recuerdan a los otros seis miembros del grupo que no aparecen en escena: RM, Jin, J-Hope, V, Jimin y Jungkook.

“Interlude: Shadow”: Los encapuchados también son vistos durante el MV de "Mic Drop".

Además, nos recuerdan a sus trabajos anteriores, como esta escena en la que aparecen individuos con capuchas, perteneciente al video de la canción “Mic Drop”.

5. El espejo.

Para comprender el significado de esta escena, debemos entender la “Fase del espejo”, que describe cómo se forma el ego de las personas a través de un proceso de identificación, en términos de psicología. En la escena, el espejo de Suga se regenera, llevándonos a cuando su proceso comenzó.

"Interlude: Shadow": El espejo se regenera para mostrarnos a un Suga vestido de blanco.

Al principio, el rapero usa una vestimenta de color negro, para luego transformarla en un vestuario completamente blanco. Esta parte también puede referirse a cuando Suga rompe un espejo en “Run”.

6. Primer mini álbum

Esta referencia es más explícita. Durante unos segundos, podemos ver a Suga recostado sobre un piso luminoso, sobre el cual aparecen letras en las que se puede leer “O! RUL8,2?”, nombre del primer mini álbum de la agrupación.

“Interlude: Shadow”: Suga rodeado de letras, donde se lee el nombre de su primer mini álbum, "O! RUL8, 2?".

7. Escena del pasillo

Durante un momento, podemos ver al integrante de BTS corriendo por el pasillo del hotel, en una escena similar a la que protagonizó Jungkook durante la canción “Fake Love”.

“Interlude: Shadow”: Suga corre por el pasillo, en una escena parecida a la de Jungkook en "Fake Love".

8. Bangtan Boys

Cuando se encuentra frente al público, Suga comienza a rapear vestido con un traje de la marca Dior, que representa directamente el significado del nombre del grupo: “Bulletproof Boy Scouts”.

“Interlude: Shadow”: Suga viste un atuendo parecido a un chaleco antibalas.

9. Dibujos de tiza

En esta escena aparecen mensajes detrás de Suga, parecidos a cuando se escribe en una pizarra con tiza. Durante la canción se puede leer “angel”, “teeth”, “sky”, “crown” y “my heart”, además de aparecer unas largas alas, entre otros garabatos.

“Interlude: Shadow”: Palabras detrás de Suga, donde se lee "sky", "angel" y "crown", entre otras.

Este tipo de mensajes también están presentes en “Intro: Persona” y en “No More Dream”.

10. Figura de 8

En medio de su presentación, Suga es envuelto con el símbolo de un 8, desde ambos ángulos. En otra toma, reaparece la frase “O! RUL8, 2?” a su lado.

“Interlude: Shadow”: Un símbolo de 8 rodea a Suga desde ambas perspectivas.

11. Manos

Cuando vemos a Suga sentado sobre el piso luminoso, aparecen unas manos debajo de él, recordándonos al concepto del artista para la era “Love Yourself: Answer”.

“Interlude: Shadow”: Similitud en los conceptos de Suga, donde aparecen manos.

12. YD250

Cuando la cámara enfoca al artista desde arriba, podemos notar que en su chaqueta está escrito YD250, código que mantiene a ARMY en suspenso, pues su significado aún no ha sido revelado.

“Interlude: Shadow”: Misterioso escrito aparece en el vestuario de Suga.

BTS regresará el próximo viernes 21 de febrero, donde los ARMY podrán ver a Suga, RM, V, Jimin, J-Hope, Jin y Jungkook presentando nuevo material musical con "“Map of the Soul: 7”