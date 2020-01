SEVENTEEN causa furor con su presencia en “Good Day New York”

SEVENTEEN se está convirtiendo en uno de los artistas K-pop más importantes y su presencia en el programa estadounidense “Good Day New York” lo ha demostrado.

Luego de haber sido anunciados como los invitados especiales para la edición del 8 de enero del programa matutino de la FOX 5, el grupo de la agencia PLEDIS Entertainment había generado bastante expectativas no sólo entre sus fans CARAT, sino también en la audiencia norteamericana.

SEVENTEEN realizó un shoow especial en el programa "Good Day New York" de la FOX 5.

Ahora que estas estrellas K-pop realizaron su presentación y se encuentran ultimando los detalles para el concierto que realizarán el 10 de enero en Newark (Estados Unidos) y que dará inicio a su tour mundial 2020 “Ode to You“, te mostramos cuáles fueron los inolvidables momentos de esta edición de lujo de “Good Day New York”.

CARAT, el fandom de SEVENTEEN

Antes de que SEVENTEEN apareciera en el programa, el reportero Ryan Krystafer entrevistó a algunas de las numerosas CARAT que en las afueras del local de grabación esperaban la llegada de sus estrellas favoritas.

Una de estas fans dejó uno de las respuestas más celebradas cuando se le preguntó por la razón de su amor hacia SEVENTEEN: “¡Traen felicidad! Son muy talentosos y muy considerados con sus fans y muy cariñosos..”

Joshua y Vernon, los traductores de SEVENTEEN

Debido a la diferencia de idioma los fans estaban preocupados de que la entrevista pueda tornarse incómoda; sin embargo, los integrantes Joshua y Vernon, quienes son oriundos de Estados Unidos y por lo tanto manejan el inglés, tomaron el papel de traductores, facilitando las cosas para sus compañeros de agrupación.

“Good Day New York” reconoce el talento del grupo K-pop

Rosanna Scotto y Lori Stokes, las presentadoras del programa, llenaron de halagos a los chicos de SEVENTEEN. Durante el segmento inicial del programa Scotto dijo: “Lo que pasa es que ustedes son productores, hacen su propia coreografía y están muy involucrados con la escritura”.

La introducción de los integrantes y la ausencia de S.Coups

Algo que entristeció a CARAT fue la ausencia del líder S.Coups, quien actualmente se encuentra en receso debido a problemas de salud. Sin embargo, el desempeño y la presentación personal de cada uno de los integrantes hizo que esta situación sea menos dolorosa para el fandom.

Después de la interacción entre las conductoras y los integrantes Joshua y Vernon, todos los miembros se presentaron ante el público. Mingyu, Wonwoo, Sungkwan, DK, Hoshi, Jun, Jeonghan, Woozi, The8, Dino y dos integrantes estadounidenses, muy fieles a su estilo, dijeron hola a “Good Day New York”.

“LILILI YABBAY” por el TEAM PERFORMANCE

SEVENTEEN decidió brillar en el escenario con “LILILI YABBAY”, un acto realizado por Hoshi, The8, Jun y Dino los mejores bailarines de la agrupación, quienes conforman el TEAM PERFORMANCE.

Tour mundial “Ode to You”

SEVENTEEN no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre su tour mundial “Ode to You”, el mismo que estará comenzando en Estados Unidos y los llevará a recorrer diversos países de Norteamérica, Europa y Asia.

SEVENTEEN comenzará su tour mundial "Ode to You" con un concierto en la Nueva Jersey.

Posterior a esta importante mención, los chicos se despidieron de los espectadores del programa y sus fans bajo la promesa de regresar en una segunda ocasión.