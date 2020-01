Red Velvet lanzaría versión en inglés de "Psycho" para la película "Birds of Prey".

Red Velvet estaría a punto de lanzar la versión en inglés de “Psycho”, el cual formaría parte de la banda sonora de “Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)".

Según han informado los medios coreanos el 7 de enero KST, la banda femenina K-pop de la SM Entertainment ya tendría listas las grabaciones de esta nueva versión de su último éxito, el mismo que sería incluido en el soundtrack oficial de la película basada en el personaje Harley Quinn.

Aunque esto aún no se ha confirmado, puesto que la SM no ha hecho su pronunciamiento, los ReVeluv (fandom de Red Velvet) no han dejado de comentar en las redes sociales la ilusión que les produce la idea de que sus artistas favoritas puedan ser incluidas en este film que se proyecta a ser uno de los más grandes éxitos comerciales del 2020.

Cabe resaltar que “Psycho” fue lanzado por la SM el 23 de diciembre del 2019 como parte del álbum repackaged “'The ReVe Festival': Finale”y, aunque no pudo ser promocionado como los anteriores comebacks de Red Velvet debido al accidente de Wendy en la pasada edición de los SBS Gayo Daejeon, se ha convertido en uno de sus más grandes éxitos.

Su más reciente logro, además de las victorias en las listas musicales, fue la marca histórica que la canción estableció en el programa Music Core cuando obtuvo la calificación más alta jamás alcanzada por algún otro artista.