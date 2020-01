Park Shin Hye rompe en llanto al contar su experiencia sobre la caza ilegal de elefantes [VIDEO]

Park Shin Hye lloró al recordar su experiencia al grabar el nuevo documental “Humanimal” de MBC, donde participa junto a Kim Woo Bin. El motivo del llanto de la actriz fue debido a la ilegal caza de elefantes.

La intérprete de inumerables y exitosos doramas reveló que se sentía más nerviosa al grabar el documental, que cuando lo hace para un Kdrama.

Park Shi Hye vivió dos semanas en África para graban “Humanimal” de MBC y al recordar todo lo que pasó durante esos días en el lejano país no pudo contener sus emociones.

“Cuando vi a los elefantes muertos, me pregunté cómo la gente podía ser tan cruel. (...) Me hizo pensar que muchos elefantes probablemente mueren y desaparecen por esa época todos los años en agosto. No puedo explicarlo en una palabra. Tendré que pensarlo una y otra vez”, dijo la actriz de doramas con la voz quebrada.

Asimismo, Park Shin Hye recapacitó respecto a cómo los humanos deberían de procurar velar por el cuidado de los animales y sobretodo por aquellos que se encuentran en peligro de extinción.

“Si los humanos evitan o dañan a los animales para protegerlos y sobrevivir cuando nuestra civilización no se desarrolló anteriormente, ahora parece que los humanos causan peligro (...) Todavía lloro de forma extraña cuando lo pienso”, agregó la actriz de Kdrama.

Ver gratis documental de Park Shin Hye y Kim Woo Bin

El documental “Humanimal” ya se estrenó por MBC y ya puedes ver los primeros capítulos desde YouTube. Este programa cuenta con el regreso a las pantallas de Park Shin Hye y Kim Woo Bin, reconocidos actores de doramas.