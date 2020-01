Jaejoong de JYJ revela la lista completa de las canciones de su nuevo mini álbum

¡Todo va quedando listo para el esperado comeback de Kim Jaejoong del grupo K-pop JYJ!

El 8 de enero KST (hora coreana) el idol de 33 años ha compartido con sus fans la lista completa de todas las canciones que formarán parte de su nuevo y segundo mini álbum “Love Ballad”.

"Love Ballad" es el nuevo mini álbum que lanzará el idol Kpop Kim Jaejoong.

El referido mini álbum que será lanzado el 14 de enero a las 6 PM KST estará conformado por cuatro canciones: “About This Fragile, Fragile Love”, “Secret”, “Time of the Sea” y “Life Support”, estos dos últimos estrenados previamente durante un encuentro entre la estrella con sus admiradores.

Cabe resaltar que “Love Ballad” significará el regreso a la música de Kim Jaejoong después de casi tres años de su último lanzamiento, ya que el 12 de febrero del 2016, cuando se encontraba realizando su servicio militar obligatorio estrenó de manera sorpresiva y como un regalo para sus fans su segundo álbum de estudio “NO.X”.

El 12 de febrero del 2016 Kim Jaejoong lanzó su segundo álbum, el cual se tituló "NO.X".

Aunque este no pudo ser promocionado logró encabezar las listas de iTunes de 39 países alrededor del mundo y se consagró como el disco K-pop más popular del 2016 en China.

Gracias a esto, el idol reafirmó su estatus de gran estrella coreana de la música, el mismo que alcanzara como integrante original del legendario grupo TVXQ y que, tras su salida de este junto a sus compañeros Yoochun y Junsu (actuales miembros de JYJ) en 2009 se viera opacado debido a las trabas que suscitara su disputa legal con su antigua agencia SM Entertainment.