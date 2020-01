Gaon Chart Music Awards 2020: Lista completa de ganadores

¡Los logros más importantes que alcanzó el K-pop en el 2019 han sido reconocidos por los Gaon Chart Music Awards 2020!

El evento, celebrado el 8 de enero KST (hora coreana) en el Jamsil Arena de Seúl, galardonó a las canciones y los álbumes con los mejores registros según el gráfico Gaon Chart, el principal medidor de las ventas musicales en Corea del Sur, y a los artistas que más destacaron en la escena.

En este artículo te presentamos la lista completa con todos los ganadores de la novena edición de los premios organizados por la Gaon y que fueron dirigidos por Leeteuk de Super Junior y Lia de ITZY.

Leeteuk de Super Junior y Lia de ITZY fueron los MC de los Gaon Chart Music Awards 2020.

Artista del Año (venta mensual de música digital)

January: “After You’ve Gone” de M.C the MAX

February: Hwasa’s “Twit” de Hwasa (MAMAMOO)

March: “Four Seasons” de Taeyeon (Girls’ Generation)

April: “Bom” de BOL4

May: “Unspoken Words” de Davichi

June: “Drunk on Love” de Jang Hye Jin y Yoon Min Soo

July: “Thank You for Goodbye” de Ben

August: “LALALAY” de Sunmi

September: “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love” de AKMU

October: “Fame” de MC Mong

November: “Love Poem” de IU

December 2018: “180 Degree” de Ben

Artista del Año (venta trimestral de álbumes físicos)

Primer trimestre: SEVENTEEN

Segundo trimestre: BTS

Tercer trimestre: SEVENTEEN

Cuarto trimestre: EXO

Otras categorías

Nuevo Artista del Año: ITZY (digital) y TXT (álbum)

Premio Mundial de Novatos: Stray Kids y (G)I-DLE

Producción Récord del Año: “Gotta Go” de Kim Chung Ha

Premio Mundial Hallyu Star: MONSTA X

Descubrimiento del Año: Kassy “The Day Was Beautiful” (balada) y N.Flying “Rooftop”

Premio al Mejor Rendimiento: NCT Dream y Kim Chung Ha

Premio al Cantante Popular: Lim Jae Hyun “If There Was Practice in Love”

Canción del Año (Pop internacional): Billie Eilish “Bad Guy”

Estilo del Año: Choi Hee Sun (estilista) y Choi Ri Un (coreografía)

Letrista del Año: Min Yeon Jae

Compositor del Año: Black Eye Pilseung

Intérprete del Año: Choi Hun (interpretación de instrumentos musicales) y Joo Chan Yang (coro)

Social Hot Star: BTS

Retail Álbum del Año: BTS

Top-Kit Vendedor del Año: EXO

Music Steady Vendedor del Año: Paul Kim “Me After You”