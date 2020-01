Goo Hye Sun, la actriz recordada por su papel de Jandi en el famoso dorama “Boys over flowers” se ha convertido en una de las celebridades más representativas de Corea del Sur.

No solo por su calidad como actriz de doramas, sino por su belleza. Por ello, diversos fanáticos se preguntan cómo lucía la compañera de Lee Min Ho antes de ser famosa, ya que todo artista es acusado de haberse realizado operaciones so cirugías en el rostro o cuerpo.

La actriz de Kdrama fue víctima de comentarios maliciosos sobre su aspecto físico. Un grupo de internautas especulaban que la intérprete de Jandi se habría sometido a una cirugía para abrirse los ojos y perfilar su mentón, pero sus fotos de niñez desbaratan estos rumores.

A continuación, te mostramos imágenes inéditas de Goo Hye Sun antes de formar parte del elenco de “Boys over flowers”.

Datos que no sabías de Goo Hye Sun

-Se volvió actriz de los Kdramas luego de que ganara popularidad como ulzzang en Corea de Sur.

-Fue aprendiz de la empresa SM Entertainment, luego a DSP Media y finalmente, debutó en YG Entertainment.

-Iba a ser integrante de 2NE1, pero Yang Hyun Suk, dueño de YG, le recomendó dedicarse a la actuación.

-Además de ser actriz, también es escritora y directora en películas, cortometrajes y doramas.

-Goo Hye Sun y Lee Min Ho son una de las parejas en la ficción más famosas a nivel mundial. No existe fanático del Kdrama o doramas que no haya visto “Boys Over Flowers”.