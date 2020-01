El 2019 fue el peor año del mundo del Kpop debido a la muerte (presuntos suicidios) de diversos artistas como Sulli y Goo Hara. Debido a este antecedente, los fanáticos de Jihyo de TWICE vienen mostrando gran preocupación por la salud mental de la cantante.

La integrante de TWICE reveló que padece de depresión y ansiedad en una carta dirigida a los ONCE (nombre oficial del club de fans) luego de que fuera duramente criticada por no asistir a los MAMA 2019.

La extensa carta devela los duros y tristes momentos vivió Jihyo ante los comentarios maliciosos que recibía por su ausencia en los MAMA 2019. Debido al tratamiento que viene realizando decidió escribir este mensaje público.

“Y en agosto, se reveló mi vida privada. Los rumores sin fundamento comenzaron a circular y todos los sentimientos negativos como ansiedad, depresión y miedo crecieron inmensamente. Se me hizo difícil estar frente a la gente, decir incluso una palabra o incluso actuar", cita parte de la misiva de la idol de TWICE.

Reacción de ONCE a Jihyo de TWICE

Ante esta situación los ONCE, se han mostrado angustiados por la integridad de la cantante. Muchos de sus fans creen que pueda pasar los peor (un posible suicidio), por lo que han elevado desde oraciones hasta mensajes de aliento para Jihyo.

“Demasiado triste, recuerdo el incidente del aeropuerto, estaba enojado y triste en ese momento, el hombre es tan ridículo que quiere imponer estándares absurdos que nadie alcanza. Jihyo, muchas gracias por luchar tanto y tanto tiempo; 2020 será más generoso con TWICE de ahora en adelante”, escribió un usuario en Twitter.

“Espero que Jihyo y los miembros sepan que no siempre necesitan ser fuertes para nosotros. Esto pasará", indicó otro fan de TWICE sobre el incidente en los MAMA 2019.

“Estoy realmente triste después de leer lo que escribió Jihyo. Me duele mucho pensar cómo fue y el hecho de que se abrió sobre todo muestra cómo nos mantiene en funcionamiento, pero también cómo todo se ha vuelto insoportable. eres tan fuerte te amamos”, dedicó un ONCE en Twitter.

“Realmente me preocupa TWICE entre la salud de Mina, Jihyo y el acosador de Nayeon. Realmente espero que les salga bien y que mejoren”, reflexionó otro seguidor del grupo Kpop.