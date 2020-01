Tao explota al ser confundido con un miembro de BTS [VIDEO]

Tao y BTS. El ex integrante de EXO, tuvo un percance durante la grabación de un programa chino en Islandia, al ser confundido por uno de los idols de Kpop.

La reacción de Tao causó gran sorpresa entre sus fans y ARMY debido a que estalló contra la producción del espacio de entretenimiento ante esta embarazosa situación.

El exintegrante de EXO se cruzó con un grupo de jóvenes, mientras conversaban, él les recordó que perteneció al grupo de la SM Entertainment y fue en ese momento que una de las mujeres le mencionó su parecido a un integrante de BTS.

Este comentario provocó la frustración de Tao, quien inmediatamente pidió que no incluyan esta parte en el programa, además de lanzar un comentario que ha enfurecido a los ARMY.

Tao confundido con un BTS

Esta fue la conversación entre Tao y las jóvenes que al parecer no tenían poca noción del Kpop:

Chica: ¿Eres miembro de BTS?

Tao: ¿Qué dijiste? No, no soy BTS

b Te ves como un miembro de BTS

Tao: ¿En serio?

Chica: Ella es una gran fan

Tao: Gracias. ¿Conoces a EXO? Soy miembro de EXO antes de

Chica: Wow

Al despedirse de las jóvenes Tao tuvo un intercambio de palabras con el MC del programa chino:

Tao: ¡Corta esta parte! ¡La parte donde dijeron que me veo como un miembro de BTS! ¡Dijeron que me veo como un chico de BTS!

MC: Solo conozco a EXO ... No conozco a Bangtan ... Sonyeondan~

Tao: BTS en ese momento ni siquiera era tan popular como nosotros [EXO] ... Ahora ella dice que me parezco a BTS. Lo siento, me he equivocado como miembro de BTS. Ya no sé quién es quién. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy?

Algunos ARMY no le gustó que Tao dijera que “EXO fue más popular que BTS”, por lo que vienen expresando su malestar en las redes sociales tras la publicación del video en Twitter.