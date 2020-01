¡SEVENTEEN ha sido anunciado como el invitado K-pop especial para el próximo capítulo de “Good Day New York”!

El grupo K-pop no sólo será el agasajado, sino que también brindará lo mejor de su repertorio para el deleite de todos sus fans CARAT y los seguidores del programa, quienes podrán ver su actuación durante la transmisión en vivo del 8 de enero a través de la FOX 5.

SEVENTEEN debutó el 26 de mayo del 2015 bajo la PLEDIS Entertainment.

Según han compartido detalles los anfitriones del show, una de las preguntas que tienen preparadas para los integrantes del grupo gira en torno a uno de sus más recientes logros: ocupar el primer lugar en los “25 mejores álbumes de K-Pop de Billboard de 2019: Critic’s Pick”.

El referido listado de la influyente revista musical estadounidense salió el 31 de diciembre del 2019 y colocó al álbum An Ode de SEVENTEEN en el lugar más alto de las preferencias de los críticos, por encima de TWICE, LOONA, EXO, BTS, etc. Además, fue descrito como "un LP de 11 pistas de producción impecable que pasa su tiempo mostrando el arte distintivo del grupo y mostrando que no han dejado atrás su pasado juvenil y lúdico por completo, sino que se han convertido en su propio sonically”.

Portada de "An Ode", el tercer álbum de estudio de SEVENTEEN.

Cabe resaltar que el 10 de enero, dos días después de su performance en “Good Day New York”, los artistas de la PLEDIS Entertainment darán inicio a su gira mundial del 2020, “Ode to You”, con un concierto en la ciudad Newark de Nueva Jersey.

Además de visitar varias ciudades de Estados Unidos, tendrán presentaciones en México, España, Inglaterra, Japón, y por supuesto, Corea del Sur.