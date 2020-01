Momoland: Daisy declara que su agencia no la dejó promocionar con el grupo y acusa de fraude al programa “Finding Momoland”

La rapera coreana Daisy, integrante del grupo de K-pop Momoland, declaró para la cadena de noticias KBS sobre cómo su agencia no dejó que promocionara la última canción del grupo, tras expresar su deseo de volver a los escenarios junto a sus compañeras.

Debido a la prohibición, la cantante solicitó finalizar su contrato con la empresa, pero fue multada con una suma de 1.1 mil millones de wones.

De acuerdo a KBS, la principal razón para que Daisy declarara frente a los reporteros fue debido al conflicto que tenía con MLD Entertainment, agencia que maneja a las integrantes Momoland y sus actividades.

Según la artista de kpop, ella había solicitado reanudar sus actividades con el grupo en el mes de mayo, pese a no haber participado durante el comeback anterior debido a razones personales.

“Les dije que pensé que podía [promocionar], pero seguían diciéndome ‘No, es mejor que descanses’”.

Daisy de Momoland, junto de su madre, declarando sobre el conflicto con su agencia. Fuente: KBS

Daisy añadió que tomó la dura decisión de abandonar Momoland si la situación no cambiaba, por lo que solicitó a su empresa separarse definitivamente del grupo y finalizar su contrato con ellos.

Para su pesar, MLD respondió con una penalidad de 1.1 mil millones de wones, equivalentes a 943,330 dólares aproximadamente. De acuerdo al protocolo estándar, si un artista solicita romper su contrato, se les impone una multa, incluyendo daños y perjuicios por su retiro prematuro.

Debido a la controversia, un representante de MLD Entertainment se pronunció frente a la situación, señalando que es decisión de la agencia si un integrante promociona o no, y declaró que Daisy ya había sido notificada sobre la penalidad, pues fue ella quien realizó la solicitud primero.

Daisy acusa de fraude al programa “Finding Momoland”

Junto a sus declaraciones sobre su empresa, la artista de k-pop acusó de fraude al programa de supervivencia “Finding Momoland” de Mnet, que salió al aire en el 2016, donde ella participó.

Según Daisy, luego de ser eliminada de la competencia, fue contactada por la compañía para ofrecerle un puesto como miembro oficial de Momoland, en las siguientes actividades del grupo.

“El día que fui eliminada del show, la compañía me contactó y me invitó a asistir a una reunión al día siguiente. Luego, me dijeron que había sido elegida para ser incluida en la alineación de Momoland, independientemente de mi eliminación y me dijeron que podría unirme al grupo después del término de las promociones de su álbum debut.”

Jóvenes participando en el programa "Finding Momoland". Fuente: Mnet

Además, la idol añadió que la compañía cobró a las miembros por los costos de producción del programa en el 2017, diciéndoles que compartan los gastos entre ellas.

Ante las acusaciones, KBS obtuvo a declaración de un representante de la empresa de Daisy, MLD Entertainment, negando los hechos y añadiendo que todo fue estipulado en los contratos de las artistas.

Participantes de "Finding Momoland" durante un versus. A la derecha, Daisy. Fuente: Mnet.

“Es verdad que le pedimos a Daisy que se una al grupo después del álbum debut, pero fue totalmente posible porque Daisy aceptó. Fue solo una decisión para fortalecer el grupo por sus puntos débiles”. En referencia al pago del programa, añadió, “Nosotros ya le habíamos explicado este asunto a las miembros de Momoland, acerca de tendrían un papel en el pago de los costos de producción del show, y ellas firmaron un contrato con esta cláusula incluida, así que no hay problema”.

En el 2016, se transmitió “Finding Momoland”, programa de competencia donde diez jóvenes concursaron en diversas categorías por la oportunidad de unirse al nuevo grupo femenino de k-pop Momoland.