Jang Dong Yoon regresará al cine como protagonista de la nueva película de On Won Jae

¡Jang Dong Yoon tendrá su segundo papel en la pantalla grande como protagonista de la nueva película del director On Won Jae!

La noticia fue confirmada el 7 de enero KST por la agencia del actor coreano, la Dongyi Company pocas después de que el medio SPOTV News informara que se encontraba realizando las grabaciones de su nuevo rol principal para la película “Run Boy Run".

Este nuevo proyecto significará para el interprete de 27 años su segundo papel en el cine. El primero lo realizó en noviembre del 2018 como protagonista de la película del género drama “Beautiful Days”.

Jang Dong Yoon debutó como actor de doramas en el 2016, pero tuvo su primer papel cinematográfico en el 2018 (con la película "Beautiful Days").

Según el comunicado que emitió la Dongyi, el Jang Dong Yoon habría tomado este desafió con el fin de impulsar y proveer fuerza a “Run Boy Run", un filme considerado de "bajo presupuesto”, pero que aún así ha generado expectativas debido a que es el segundo largometraje del director On Won Jae, el mismo que fue invitado al 19 Festival Cinematográfico Internacional de Jeonju por su primera trabajo de larga duración: “Land of the Strangers”.

Conforme a la poca información que se ha compartido sobre “Run Boy Run”, este nuevo film cuyas grabaciones comenzaron en diciembre y están programadas hasta finales de enero, contará la historia de los últimos días de personas que quieren, pero no pueden huir de ciertos lugares.

Cabe resaltar que Jang Dong Yoon estará interpretando este rol luego de ganar bastante fama en el mundo de los doramas por su actuación como Jeon Nok Du, el galán de la serie histórica “The Tale of Nokdu” que enamora al personaje de Kim So Hyun.

Jang Dong Yoon y Kim So Hyun para el dorama "A Tale of Nokdu".

El referido dorama les valió a ambos actores varios reconocimientos en la última edición de los 2019 KBS Drama Awards.