Hyuna se hizo dos piercings en el pecho y lo presume en Instagram

Hyuna en Instagram. La idol Kpop causa furor en las redes sociales al mostrar sus nuevos piercing, cuya dolorosa tendencia es muy popular entre los jóvenes.

La novia del idol Kpop Dawn (Hyojong) compartió cuatro fotografías en su perfil oficial de Instagram presumiendo dos perforaciones a la altura de sus clavículas.

Las selfies de Hyuna y sus nuevos piercings superaron los 500 mil de Me Gusta o Corazones en la red social, además de centenares de comentarios de sus fans.

Las reacciones de sus fans fueron diversas, pero la gran mayoría le decía que “le quedaba bien” ese nuevo estilo.

Asimismo, algunos reconocían el valor que tuvo Hyuna para someterse a estas perforaciones. “Te queda precioso, pero yo no me los haría. Me da miedo”, “Wow, ¡Qué valiente!”, “Te ves hermosa. Cuánto dolos habrás soportado”, entre otros mensajes.

La cantante es conocida por ser una de las idols más vanguardistas en cuanto a sus estilos de moda tanto en los escenarios, así como en su vida diaria. Este estrambótico gusto lo comparte con su novio de Dawn.

¿Qué son los piercing en la clavícula?

Este tipo de piercing en la clavícula a la que se sometió Hyuna son unas perforaciones subdermal que se colocan debajo de esta zona del cuerpo (es decir debajo del hueso).

No hay riesgo de infección al realizarse este procedimiento, pero si es recomendable realizarlo en un establecimiento confiable y que cumpla con todos los reglamentos. El problema que podrían tener es que se dificulten los problemas de movilidad.

Comeback de Hyuna

Hyuna regresó a los escenarios el pasado noviembre de 2019 con su tema “Flower Shower” y bajo la dirección de la agencia de PSY, cantante conocido por el famoso “Baile del caballo”.