X1: Lee Han Gyul y Nam Do Hyon se despiden de su fandom [VIDEO]

El 6 de enero, una hora después de que se conociera la disolución del grupo X1, como consecuencia del escándalo de Produce X 101. Dos de sus exintegrantes de la agrupación K-pop enviaron un emotivo mensaje a través de Instagram.

La cuenta de IG, MBK BOYS, compartió dos videos grabados por Lee Han Gyul y Nam Do Hyon, dirigidos a su fandom ONE-IT.

El primero de ellos, corresponde a Nam Do Hyon, de 15 años, (el maknae o miembro más joven de X1), en el que expresa lo siguiente:

“Hola, soy Nam Dohyon.

Todos deben estar sorprendidos por la noticia, quiero disculparme por eso.

Aprendí mucho mientras hacía actividades con X1 y recibí mucho amor, así que estaba muy feliz. Nunca olvidaré el precioso tiempo junto con X1.

Quiero agradecer a todos los hyungs en X1 y al personal desde el fondo de mi corazón.

Gracias por ONE-ITs que me ha estado apoyando. En adelante, trabajaré duro para mostrar mi mejor lado rápidamente.

Swing Entertainment, gracias por todo este tiempo. Has trabajado duro”.

Por su parte, Lee Han Gyul (20), vocalista y tecladista de X1, expresó su sorpresa ante la decisión de disolver el grupo.

"Hola, soy Lee Hangyul. Lamento que hayas escuchado esto a través de las noticias y debe haberte sorprendido.

A través del programa, he aprendido mucho y conocí a mucha gente. Estaba feliz. No olvidaré el amor que ustedes tienen. No olvidaré el amor que ustedes me tienen.

Para mí haber tenido un momento tan feliz, creo que es por los miembros de X1 y ONE-ITs. Hasta ahora, he sido realmente agradecido y agradecido. También gracias a todos en Swing Entertainment".