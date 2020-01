La conocida youtuber de kpop, Sherliza Moé, obtuvo una entrevista con una ex-sasaeng del grupo musical coreano BTS, y pudo hacerle preguntas importantes sobre esta manera de seguir a los idols y cómo obtener información.

Para verificar que la fan es una ex-sasaeng, Moé le pidió pruebas de sus acciones, siendo sorprendida por fotos donde la mujer viaja en el mismo avión de BTS.

Sasaeng es un término que se utiliza para describir a los seguidores obsesivos de grupos o ídolos de kpop, que no respetan la privacidad de los artistas y los acosan constantemente.

La joven comienza describiéndose como una fan de BTS proveniente de Turquía, que tuvo la oportunidad de residir en la capital de Corea del Sur, Seúl, durante dos años y fue una sasaeng del famoso grupo durante poco más de 3 años, pero se detuvo debido a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.

“Lentamente paré de ver cada actualización. Dejé de mandar mensajes a mis amigas sasaeng. Comencé a odiar mi vida, mi futuro. Siempre supe que estas acciones no me llevarían a nada, pero siempre ignoré estos pensamientos […] No quiero revelarlo aquí, pero diré que por alguna enferma razón yo deseaba tomar venganza contra los miembros”.

V de BTS llegando al aeropuerto rodeado de su staff

¿Qué hacen esta clase de seguidores?

Durante la entrevista, Moé preguntó qué hacía la llamada ARMY exactamente y cómo obtenía toda la información del grupo. Para su sorpresa, esta clase de datos no son muy difíciles de obtener.

“Compré vuelos ilegales, compré fotos ilegales… fotos privadas, información privada, números de teléfono… y también puedes venderlos a otras sasaengs […] No ganas para vivir bien, pero es buen dinero. Contrario al conocimiento popular, las sasaengs fans no son un grupo exclusivo, no es difícil encontrarnos, solo necesitas una fuente confiable”.

Como ex-sasaeng de BTS, ella solo se dedicaba a perseguir a este grupo, pero ahora los apoya de una manera más sana y feliz.

¿Qué hacen cuando toman el mismo vuelo que BTS?

Siguiendo la historia, la ex-sasaeng de BTS fue interrogada sobre compartir el mismo vuelo que sus ídolos y cómo llegan a verlos durante el viaje.

Sasaeng es vista saliendo del mismo avión de BTS

“Depende del tamaño del avión, la cantidad de fans sasaeng, la cantidad de managers, el personal de seguridad, y más importante, el tiempo de vuelo”, señaló. “La información sobre vuelos es popular entre los sasaeng porque están atrapados con sus ídolos en un ambiente cerrado. Hubo ocasiones donde pude compartir el mismo vuelo en primera clase con BTS. Ví cómo dos sasaengs siempre iban al baño cuando un miembro tenía que ir. Incluso las que toman vuelos económicos llegan a primera clase con el pretexto de buscar el baño. Muchas de estas fotos y videos se mantienen privados”.

Para ella, esto último se debe a que pueden ser expulsadas de los conciertos y tachadas por las agencias de entretenimiento.

El video fue subido al canal de youtube de Sherliza Moé. Puedes ver la entrevista completa aquí: