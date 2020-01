Momo de Twice envía una carta a sus fans tras el anuncio de su romance con Heechul [FOTOS]

En los últimos días, Momo de Twice y Heechul de Super Junior han venido siendo protagonistas de varios titulares luego que, finalmente, sus agencias confirmaran la relación sentimental que ambos habían iniciado hace poco.

Sin embargo, la noticia causó cierta controversia debido a la diferencia de edad entre los cantantes: él, 36 y ella, 23. Frente a ello, Momo decidió pronunciarse enviando una conmovedora carta a sus fans.

En su comunicado, la artista empieza dejando en claro el gran significado que para ella tiene el ONCE. “[...] Tengo muchos recuerdos de ONCE. Sé que tendrán muchos recuerdos diferentes de nosotras cada año e incluso nosotras tenemos muchos recuerdos diferentes de ONCE. [...] Es por eso que en 2020 quiero dar más felicidad y recuerdos que 2019”, señaló.

Mensaje de Momo

Fue así, que después Momo lamentó no haber comunicado con anticipación el inicio de su romance con Heechul. “El objetivo es darle a ONCE más felicidad, recuerdos y comunicación. Pero en el momento en que comenzó el 2020 sentí pena por haber sorprendido a ONCE... Pensé mucho incluso en escribir esta carta con la esperanza de que esto no las lastime más”, escribió.

ONCE responde a Momo de Twice

Luego que se difundiera el mensaje de la idol de k-pop, varias fans de Twice coincidieron en que la cantante no tenía porqué disculparse por lo sucedido.

No se como explicarlo pero admiro tanto a Momo en tantos aspectos. Pensar en como ella puede estar pasandolo por lo de la relación me pone muy triste. La quiero muchísimo y le deseo lo mejor💘 #WeLoveYouMomo pic.twitter.com/FQVNXKmAsu — Shinko ♡'s Lua /SHUHUA DAY ‼️ (@shkmomo) January 5, 2020

Además, ONCE agradeció a Momo las muestras de cariño que ha tenido hacia ellas desde que la agrupación debutó. “Eres el alma más dulce del mundo”, “merece ser feliz siempre” y “es tan linda” fueron algunos de los comentarios que lograron ser trending topic en Twitter a nombre de ella.