¡SEVENTEEN y (G)I-DLE han sido elegidos por las grandes compañías del entretenimiento coreano como los artistas que más expectativas generan para este 2020!

Ambos grupos no llegan ni a los 5 años de carrera; sin embargo, han ido construyendo una exitosa carrera y una imagen como ídolos Kpop que les ha permitido ubicarse en el primer lugar de la encuesta que, a fines del año pasado, realizara el medio News1 a 21 personas vinculadas a las grandes compañías del entretenimiento de Corea del Sur para conocer cuál era el artista del que más se esperaba para el 2020.

SEVENTEEN debutó el 26 de mayo del 2015 bajo la PLEDIS Entertainment.

(G)I-DLE debutó el 2 de mayo del 2018 bajo el sello de la CUBE Entertainment.

Estos representantes que iban desde el personal, hasta los productores y compositores de las grandes agencias como la SM Entertainment, Bit Hit Entertainment o la JYP Ent., así como de los canales más poderosos como la KBS y la MBC, fueron cuestionados sobre el desempeño más prometedor del K-pop.

Aunque los resultados se obtuvieron en diciembre pasado, no es sino hasta el 5 de enero KST que se han difundido de manera pública a través de los medios de comunicación.

Conforme a estos, SEVENTEEN y G)I-DLE se ubicaron en lo más alto con un empate de dos votos cada uno.

Sobre el grupo de chicos que debutó el 26 de mayo del 2015 bajo la PLEDIS, un encuestado mencionó: “El crecimiento de SEVENTEEN en el 2019 fue notable. Tuvieron su gira mundial [este año] y el próximo año, harán una gira por América del Norte y Europa. Incluso tienen planeada una gira de domos japoneses, por lo que estoy anticipando sus promociones el próximo año”.

Con respecto al gilrgroup que la CUBE debutó el 2 de mayo del 2018, una de las personas que votó por este señaló: “Estoy ansioso por ver qué tipo de actuaciones y apariciones (G)I-DLE mostrará el próximo año después de su crecimiento a través de ‘Queendom'”.

La segunda persona brindó su respaldo volvió a rescatar su participación en el referido programa de la Mnet. Además, destacó las habilidades de la líder Soyeon.

Los artistas mencionados a continuación obtuvieron un punto cada uno: BTS, SuperM, IU, AB6IX, Oh My Girl, ITZY, TXT, Gaho, JUNE, Kim Soo Chan, Rocket Punch, Park Jin Young, VERIVERY, VICTON, Song Ga In y Dvwn.