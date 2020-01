El legendario grupo K-pop, Super Junior, uno de los artistas que inició la ola Hallyu, sumó un nuevo galardón durante los Golden Disk Awards 2020.

En la segunda fecha de la gala –realizada el 5 de enero en el Gocheok Sky Dome, en Seúl, Corea del Sur- se anunció que SUJU, había ganado el premio Bosang Best Album, trofeo que también se llevaron los grupos BTS, MONSTA X, GOT 7, NUES’T, NCT Dream, TWICE y SEVENTEEN.

Aunque la agrupación no asistió a la ceremonia, si grabó previamente un video agradeciendo el premio.

Mientras tanto en Twitter, el fandom de Super Junior, E.L.F. no dejaron pasar la oportunidad para recordar como los organizadores de los Golden Disk Awards, habían ‘vetado’ al grupo porque estaría acaparando los premios, y este premio sería su redención.

El suceso hace referencia a lo ocurrido en 2012, la agrupación manejada por SM Entertainment perdió por una mínima diferencia y no se llevó el premio principal.

Ante esto, 73 fanbases chinas de Super Junior, C-ELF, se organizaron para regalar al grupo K-pop dos discos, el primero realizado en oro puro y valorizado en US$ 97 mil dólares. Mientras que el segundo, más pequeño serviría de exhibición.

El regalo fue revelado el 23 de julio del 2012, en el programa “Come to Play” de MBC. Los miembros de Super Junior Leeteuk, Yesung, Eunhyuk y Shindong mostraron el presente recibido.

Luego se supo que se pidió permiso al fandom para darle un mejor uso al dinero invertido en el disco de oro, siendo destinado para ayudas sociales y material exclusivo del grupo para los fans que colaboraron.

Super Junior retribuyó con regalos a los ELF que colaboraron con el disco de oro puro.

Ahora, con este nuevo premio recibido en los Golden Disk Awards 2020, el fandom de Super Junior expresaron que se les hizo justicia y la agrupación se convierte en el grupo más premiado en los GDA, obteniendo hasta el momento 20 galardones en 15 años de carrera.

Finalmente, se sabe que Super Junior no asistió a los Golden Disk Awards 2020, porque coincidía con un evento con sus fans en Chengdu, China.

Este sería un fansing (firma de autógrafos) programado para 200 fanáticos, que al final terminó reuniendo a más de 10 mil personas.