El grupo musical BTS fue uno de los más premiados en la ceremonia de los Golden Disc Awards 2020, celebrado en Seúl durante dos días. El grupo se llevó en total seis premios, entre ellos el TikTok Popularity Award y el más importante de la noche: el Best Album Daesang.

Entre los discursos de agradecimiento de los miembros, RM se pronunció ante la controversia sobre la compra de posiciones en los rankings musicales.

La estrella comenzó agradeciendo a ARMY por su constante apoyo y su amor hacia el grupo.

“No sé cuándo tendré la oportunidad de decirlo nuevamente así que déjenme gritarlo una vez más. ¡ARMY! Para mi este es el último premio de los 2010s y el primero de los 2020s. Muchas gracias a ustedes por este gran honor. Gracias. Fuimos muy felices el año pasado”.

Después de estas palabras, RM prosiguió recordando sus inicios como practicante e integrante del exitoso grupo de kpop.

“Hace diez años, exactamente en la primavera del 2010, cuando vine a Sinsandong con mi cabello realmente corto, aún recuerdo cuando conocí por primera vez a Bang PD-nim. Desde ese momento, durante 10 años los 2010s fueron llenados con el nombre Bangtansonyeondan”.

Antes de finalizar su discurso, el cantante y rapero no dudó en referirse a la latente controversia de ‘sajaegi’, que consiste en comprar puestos en los rankings musicales para beneficiar a un grupo determinado, y deseó que más artistas sean reconocidos de ahora en adelante.

“Afortunadamente fuimos capaces de recibir ayuda debido a mucha suerte somos capaces de estar aquí, y puedo decir lo que yo quiera decir. Sin embargo, hay muchos artistas que no pueden hacer lo mismo y no pueden ser vistos, pero trabajan duro y con sinceridad para hacer música. En los 2020s, espero que su resonancia, esfuerzo y sinceridad sean bien pagadas y no se desperdicien. Por cualquier irregularidad o defecto en los 2010s espero un mejor año y una mejor era.”

Finalmente, agradeció a todos lo que los inspiraron y apoyaron durante estos años.

“Agradezco y entrego mi amor a todos los músicos que me inspiraron y fueron un ejemplo para mí. Para todo el staff que nos ayudó, los miembros (de BTS) y obviamente ARMY, sinceramente los amo. ¡Gracias!”

BTS realizó una presentación en la ceremonia de los Golden Disc Awards 2020 con la canción Boy with Love, lanzada en abril del 2019. Entre otros premios que se llevó el grupo, se encuentran el álbum del año por Map of the Soul: Persona y canción del año por Boy with Love.