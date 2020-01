Una fotografía del encuentro del actor coreano Song Kang Ho y la estrella de Hollywood, Brad Pitt, durante los AFI Awards 2020 se ha vuelto viral en Twitter.

La imagen fue publicada el 3 de enero por Neon, una distribuidora y productora americana, junto a la leyenda: “Cuando el fanático de Song Kang Ho, Brad Pitt conoció a Song Kang Ho...”

En la imagen se ve a la estrella de la ola Hallyu, siendo saludado efusivamente por el protagonista de “Once Upon a Time in Hollywood”, frente a los otros protagonistas de ‘Parasite’, el actor Lee Sun Kyun y la actriz Lee Jung Eun.

NEON publicó esta fotografía del encuentro de los actores Song Kang Ho y Brad Pitt.

En una segunda imagen difundida en Twitter por un usuario presente en el lugar, se aprecia como el exesposo de Angelina Jolie, señala con el dedo a Song Kang Ho, como muestra de reconocimiento.

Brad Pitt reacciona al encontrarse al actor coreano Song Kang Ho, de ‘Parasite’ en la gala de los AFI Awards 2020.

La fotografía de Neon se ha convertido en viral, obteniendo 6 mil retweets y 17,4 mil Me gusta. Además, ha servido para hacer una serie de bromas y memes sobre la situación, apuntando a que Song Kang Ho desconocería quién es Brad Pitt y le pide que le traiga agua.

El encuentro de los actores Song Kang Ho y Brad Pitt, ha derivado en la creación de algunos memes y bromas.

Por otro lado, la distribuidora también publicó una fotografía del director de ‘Parasite’, Bong Joon Ho junto a la actriz y escritora inglesa Phoebe Waller-Bridge, protagonista de la aclamada comedia dramática británica “Fleabag”.

El director de 'Parasite', Bong Joon Ho junto a la actriz y escritora inglesa Phoebe Waller-Bridge.

Finalmente, “Parasite” recibió un premio especial del American Film Institute Awards 2020, siendo la primera película coreana en recibir este reconocimiento.