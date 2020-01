Momo cayó en el escenario de los Golden Disk Awards 2020 mientras realizaba su presentación en vivo junto a su compañeras de TWICE.

La idol Kpop de 23 años, quien hizo su primera aparición luego de que el pasado 02 de enero KST se hiciera pública su relación con Kim Heechul de Super Junior, resbaló mientras realizaba la coreografía de ‘FANCY’, una de las canciones que TWICE presentó en el día 1 de los GDA 2020.

Momo de TWICE sufre caída durante su actuación en los GDA 2020.

La cantante, al igual que sus compañeras, habrían sufrido durante su actuación debido a que, según sus fans, el escenario del evento que fue realizado el 4 de enero KST en el Gocheok Sky Dome de Seúl (Corea del Sur) habría estado muy resbaloso.

Conforme a los fancams que sus admiradores difundieron a través de las redes sociales y en YouTube, en varias oportunidades no sólo Hirai Momo sino también su compatriota japonesa Sana, la rapera Chaeyoung y la líder Jihyo habían estado luchando para no caer durante su actuación debido a este desperfecto.

Sin embargo, fue la primera de estas integrantes quien sufrió la peor parte y cayó al suelo mientras el grupo realizaba su presentación en vivo de su tema más popular del 2019.

Aunque la cantante y main dancer se levantó rápidamente y continuó con una sonrisa el espectáculo, esta situación no fue pasada por alto por sus fans ONCE, quienes rápidamente comenzaron a expresar su disgusto con los GDA 2020 a través de Twitter.

ONCE, fandom de TWICE, usó Twitter para expresar su molestia con GDA 2020.

Cabe resaltar que la actuación de TWICE con sus temas “YES or YES”, “FANCY” Y “STUCK MY HEAD” se realizó después de que fueran premiadas con el Bonsang al Best Digital Song en el primer día de la edición 34 de los Golden Disk Awards.

TWICE fue premiado con el Bonsang al Best Digital Song en los GDA 2020.

La segunda fecha, que se centrará en las ventas físicas, se estará realizando el 5 de enero KST en el mismo Gocheok Sky Dome de Seúl y volverá a contar con la presencia de estas chicas Kpop. Además, se presentarán BTS, MONSTA X, SEVENTEEN, GOT7 y NU’EST.