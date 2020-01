Golden Disk Awards 2020: BTS se lleva su primer Daesang del año

BTS, el grupo Kpop más popular del momento, y su fandom ARMY han comenzado el 2020 de la mejor manera: ganando el primer Daesang del año en los Dolden Disk Awards 2020.

El 4 de enero KST (hora coreana), los también conocidos como Bangtan Boys fueron galardonados con el Best Album Daesang Digital, el único Gran Premio del día 1 de los DGA 2020, y dicho sea de paso, el primer Gran Premio Kpop del año.

Aunque Jungkook, Taehyung, RM, J-Hope, Suga, Jimin y Jin (integrantes de BTS) no pudieron estar presentes en esta fecha inicial del evento, su gratitud al ARMY se hizo sentir gracias a las palabras de Bang Shi Hyuk, el compositor del tema ‘Boy With Luv’, el cual pertenece al mini álbum que les hizo merecedores de este reconocimiento: Map of the Soul: Persona.

El creador de la famosa canción leyó la carta que el grupo escribió para sus fans. Esta decía “Muchas gracias a ARMY por amar nuestra música. Estaremos con música en 2020 y en el futuro. Si hay buena música y ARMY que están con esa música, nosotros somos felices y seremos felices. Los amo a todos. ¡Por favor, sean felices!”.

La canción y el mini álbum al que pertenece han significado para este septeto coreano su éxito más grande desde que fueran lanzados el 12 de abril del 2019 y aún ahora en 2020.

Como se recuerda, desde su estreno los ha llevado a ganar toda clase de premios tanto dentro de su país (All Kill Daesang en los MMA 2019 y en los MAMA 2019, sólo por mencionar algunos) así como en el mercado musical internacional (MTV Europe Music Awards).

Además, les ha llevado a romper una serie de récords gracias a los cuales fueron incluidos en el Guinness World Records 2019.

Por todo estos motivos y principalmente por este primer Gran Premio de los Bangtan Boys en la edición 34 de los GDA, su fandom ha decidido apoderarse de las redes sociales para hacer una fiesta mundial.

Bajo el hashtag principal #방탄_골디음원대상_축하해 que ha ocupado el segundo lugar de las tendencias mundiales en Twitter, este poderoso fanclub ha publicado miles de mensajes para felicitar a su grupo favorito del Kpop.

ARMY celebra el Daesang de BTS en los GDA 2020 ocupando el segundo lugar de las tendencias mundiales de Twitter.

Cabe resaltar que BTS sí estará presente en el segundo y último día de los Dolden Disk Awards 2020. Este se realizará el 5 de enero KST en la misma locación que la primera fecha, el Gocheok Sky Dome de Seúl (Corea del Sur) y se enfocará en las ventas físicas.