Las muertes de Sulli y Goo Hara no solo han alarmado a los fans del Kpop, sino que ha servido para destapar el lado oscuro de la industria de entretenimiento coreano que tiene millones de fanáticos alrededor del mundo.

Ante la crisis que vive el mundo de Kpop, Amber, exmiembro de f(x) y amiga de la fallecida Sulli, reveló estremecedoras historias sobre cómo son tratados los jóvenes que pugnan por un lugar en el medio artístico en Corea del Sur.

Oscuros secretos del Kpop

No solo los obligan a realizar rigurosas y hasta inhumanas dietas, también vivirían dependiendo de su empresa, no pueden expresarse o mostrar su verdadera personalidad frente a las cámaras, según la extrabajadora de SM Entertainment.

“Si es que no tiene el “peso ideal” (según ellos), entonces definitivamente puedes quedar fuera. Te dicen qué hacer, pensar y decir”, declaró Amber en una reciente entrevista a “CBS This Morning”.

Pero esto no sería lo peor, la excantante de f(x) develó que las empresas de idols de Kpop no les permiten recibir ayuda profesional. Es decir, no pueden asistir a recibir terapia con un psicólogo o psiquiatra, si es que padecen algún problema de salud mental.

“Cuando escuchan que estás recibiendo ayuda, dicen: “¿Qué? ¿Por qué estás recibiendo ayuda? Eso es extraño. Ese es el estigma contra la salud mental”, agregó Amber en el programa estadounidense.

Entrevista completa de Amber sobre el Kpop

Es la primera vez que la amiga de Sulli habla libremente sobre los oscuros secretos de la industria del Kpop, cuyo manejo se encuentra en el ojo de la tormenta tras los suicidios de diversos cantantes y presuntas denuncias de maltratos que sufren por cumplir su sueño de ser cantantes.

Las declaraciones de Amber han provocado gran conmoción entre los fans del Kpop, que hoy en día viene siendo dominado por grupos como BTS, BLACKPINK, EXO, SEVENTEEN, TWICE, entre otros. Los seguidores de las mencionadas agrupaciones han mostrado gran preocupación por la integridad de sus idols.