Girls’ Generation: Taeyeon y su enigmático mensaje en Instagram generan pánico entre sus fans

Taeyeon del grupo Kpop Girls’ Generation (SNSD) ha generado angustia entre sus fans tras una reciente publicación que hizo en su cuenta personal de Instagram.

El 3 de enero KST (hora coreana) la idol Kpop de 30 años subió una historia de la referida red social que ha sido motivo de preocupación para sus admiradores ya que, según estos, estaría relacionado a la depresión que padece.

Taeyeon subió una historia a Instagram que ha generado pánico entre sus fans.

La publicación en cuestión que, presuntamente, muestra a Taeyeon en una habitación oscura, está acompañada del texto “Lo siento”.

Cabe resaltar que la preocupación de sus admiradores, muchos de ellos pertenecientes al fandom de SNSD, S♥NE, se debe a que desde su perspectiva la cantante no estaría pasando por una buena situación emocional, pese a que apenas hace tres días había expresado de manera optimista que este 2020 se centraría en su tratamiento para combatir su trastorno mental.

El 31 de diciembre KST Taeyeon de Girls' Generation publicó en su Instagram que EN 2020 se enfocaría en su tratamiento contra la depresión.

Por este motivo, los fans recurrieron a ese misma publicación que hiciera el 31 de diciembre KST no sólo para expresar su angustia por la cantante coreana, sino también para dejarle mensaje de apoyo entre los destacaron los siguientes: “¿Quién te hizo sentir así? No tienes que pedir perdón. Te amamos y no lo olvides”; “No sé qué puede ser, pero está bien”; “Está todo bien” y “Me gustas mucho”.

Kim Taeyeon reveló en junio del año pasado que padecía depresión y que se medicaba para tratar el trastorno. Desde esa fecha hasta ahora los fans del Kpop se han mantenido en zozobra con respecto a su salud ya que en diciembre del 2017 el mejor amigo de la idol, Jonghyun de SHINee, había cometido suicidio, y casi dos años después Sulli, quien era considerada como una hermana menor para ella, falleció bajo las mismas circunstancias.