BTS ha enloquecido a ARMY al compartir el dance practice de la coreografía de ‘Dionysus’ que presentaron en los Melon Music Awards 2019 (MMA).

El 3 de enero KST (hora coreana) la banda Kpop del momento subió a su canal de YouTube el video de la práctica de baile de esta canción que estuvo incluida en la actuación de más de media hora que realizaron en la pasada edición de los MMA 2019.

BTS brilló en el escenario de los MMA 2019 con una actuación de más de media hora.

El referido evento, celebrado el 30 de noviembre del 2019 en el Gocheok Sky Dome de Seúl, Corea del Sur, fue muy significativo para ARMY ya que BTS logró el primer “All Kill Daesang” de la historia del Kpop.

Como se recuerda, en esa oportunidad los también conocidos como Bangtan Boys fueron reconocidos con los Daesang a “Álbum del año” y “Record del año” (E.P. Map of The Soul: Persona), “Canción del año” (Boy With Luv) y “Artista del año”.

Además, se hicieron merecedores de un Bonsang por entrar al Top 10 de artistas y ganaron el “Netizen pupularity”, “Kakao hot star” y “Mejor baile”, sumando un total de ocho premios.

MMA 2019: BTS logró el primer "All Kill Daesang" de la historia del Kpop.

Ahora, poco más de un mes después de esa histórica hazaña Jungkook, RM, J-Hope, Suga, Jin, Jimin y Taehyung (integrantes del grupo) han compartido la práctica de una de las performances que más alabaron las ARMY y todos los fans del Kpop.

Con menos de 24 horas desde su lanzamiento el video ya cuenta con más de 1 millón de vistas.

‘Dionysus’ forma parte del mini álbum Map of the Soul: Persona de BTS, el cual fue lanzado el 12 de abril del 2019 bajo el sello discográfico de la Big Hit Entertainment.