Heechul toma radical decisión tras confirmar relación con Momo [VIDEO]

No todo es felicidad. Kim Heechul de Super Junior es oficialmente el enamorado de Momo de TWICE y este noviazgo no solo ha traigo buenas vibras, sino que ahora el cantante de Kpop anunció una triste noticia para sus seguidoras.

El también conductor de televisión hizo público su ‘hiatus’ temporal de su canal de YouTube, llamado “김희철 KimHeeChul”, cuyo alcance es de 313 mil suscriptores y cada video puede superar los 100 mil visualizaciones.

Como se recuerda, JYP Entertainment y SJ Label confirmaron que Heechul de Super Junior estaba saliendo con Momo de TWICE, luego de varios meses de especulaciones.

¿Heechul le dice adiós a YouTube?

El motivo de su radical decisión de suspender temporalmente la subida de video en su canal de YouTube son desconocidas por los fanáticos.

Sin embargo, los usuarios en las redes sociales lanzan diversas teoría, una de ellas es porque ahora quiere concentrarse en las actividades que podría realizar junto a Super Junior.

Como se sabe el legendario grupo de Kpop realizará su regreso a los escenarios este mes. Todavía no se ha brindado mayor oficial, pero será un mini-album repackage.

Último video de Heechul, novio de Momo en YouTube

Así se informó sobre la relación entre Heechul y Momo:

Comunicado de JYP

“Hola, este es JYP Entertainment. Estamos confirmando que Heechul y Momo están en una relación. Recientemente comenzaron una relación que creció a partir de una amistad sunbae-hoobae en la industria. Gracias”

Comunicado de SJ Label

“Hola, somos Label SJ. Hemos confirmado que Heechul de Super Junior y Momo de TWICE recientemente comenzaron a salir, de ser un sunbae y hoobae se volvieron más cercanos. Gracias”