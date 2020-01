B.I ha regresado a la escena musical de manera sorpresiva causando que miles de fans lloren de alegría y que especulen su retorno al grupo Kpop iKON del cual solía ser su líder y el integrante más famoso.

Tras haberse mantenido casi siete meses alejado de la vida artística luego de que dejara iKON debido a un escándalo de drogas en el que se le involucró, el 2 de enero KST (hora coreana) B.I lanzó la canción titulada 'DEMO.1′ en su cuenta personal de la plataforma SoundCloud.

Si bien ’DEMO.1′ no cuenta con una pista propia musical, el sólo hecho de escuchar la voz este B.I fue motivo de una celebración mundial para iKONIC (fandom de iKON) y todos los seguidores del Kpop, quienes se apoderaron de la red social Twitter para darle la bienvenida.

Haciendo uso del hashtag trending topic #WelcomeBackHanbin los fans han publicado miles de mensajes en los que hacen sentir su alegría por el regreso de este idol tan admirado y querido.

B.I regresa a la música después de casi siete meses de ausencia y sus fans lo celebran en Twitter.

Cabe resaltar que Kim Hanbin, más conocido como B.I, dejó el grupo iKON el 12 de junio del 2019, sólo un día después de que saliera un informe de Dispatch en el que se le acusaba de haber intentado comprar drogas.

Tras su retiro voluntario, el cantante de 23 años borró todo lo que había subido a Instagram y SoundCloud, causando pánico entre su fandom.

Ahora, con su regreso musical ha vuelto a sembrar entre las fans la esperanza de que pueda regresar a iKON, según lo han publicado en las redes sociales.

La noticia ha sido tan positiva que MONBEBE (fanclub de MONSTA X), ha expresado mantenerse firmes más que nunca en su convicción de que Wonho (quien también dejara su grupo tras verse involucrado en un escándalo) volverá a su grupo.

B.I se hizo conocido tras ser integrante del reality de supervivencia “WIN: WHO IS THE NEXT?” (2013) en el que la agencia YG puso a competir a sus trainees en dos grupos para determinar cuál de estos debutaría y cuál seguiría entrenando (con la posibilidad de una disolución).

De entre todos estos aprendices y pese a que su equipo perdió, Hanbin destacó gracias a que se mostró como un artista completo pese a su corta edad (tenía 17 en ese entonces). Incluso llegó a ser nombrado como el nuevo “G-Dragon” del Kpop.